Нацкомісія схвалила підвищення тарифу на тепло для киян на чверть

Тариф на виробництво теплової енергії на ТЕЦ для потреб населення пропонується з 1 січня 2019 збільшити до 961,06 гривні за 1 Гкал.

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), схвалила підвищення тарифу на виробництво теплової енергії компанією "Київтеплоенерго" на своїх ТЕЦ на 22,3%, до 961,06 гривні за 1 Гкал (без ПДВ), з 1 січня 2019 року.

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Відповідне рішення було прийнято на засіданні регулятора.

Згідно з рішенням, НКРЕКП також підвищила тариф на виробництво теплової енергії на ТЕЦ для потреб релігійних організацій в 2 рази, до 981,81 гривні за 1 Гкал, але знизила тарифи на виробництво теплової енергії для потреб бюджетних установ на 17,4%, до 981,46 гривні за 1 Гкал.

Регулятор також знизив тариф компанії на відпуск електроенергії на 23,1%, до 140,94 коп/кВт-год (без ПДВ).

Також НКРЕКП переглянула тарифи на виробництво електроенергії та теплової енергії на ТЕЦ інших підприємств. Так, наприклад, тариф на виробництво теплової енергії компанією "Львівтеплоенерго" на ТЕЦ-1 для потреб населення збільшиться на 21,3%, до 1018,41 гривні за 1 Гкал; для потреб релігійних організацій - у 2 рази, до 1043,59 гривні за 1 Гкал; при цьому знизиться тариф на виробництво теплової енергії для потреб бюджетних установ - на 31,3%, до 1044,19 гривні за 1 Гкал.

Тариф "Львівтеплоенерго" на відпуск електроенергії буде знижений на 28,6%, до 196,2 коп/кВт-год (без ПДВ).

Як повідомляв УНІАН, раніше комунальне підприємство "Київтеплоенерго" опублікувало проект рішення про підвищення тарифу на виробництво на своїх ТЕЦ теплової енергії для потреб населення з 1 грудня 2018 року на 32%, до 1038,8 гривні за 1 Гкал. Також пропонується збільшити тариф на виробництво теплової енергії на ТЕЦ для потреб релігійних організацій до 1302,87 гривні за 1 Гкал з 478,56 гривні за 1 Гкал.

Крім того, на сайті "Київтеплоенерго" опублікований проект тарифів і на 2019 рік, згідно з яким тариф на виробництво теплової енергії на ТЕЦ для населення пропонується підвищити на 40% від діючого до 1103 гривень за 1 Гкал, релігійних організацій – до 1171 гривні за 1 Гкал з 478,56 гривні за 1 Гкал.

19 жовтня Кабінет міністрів України підвищив ціну на газ для населення з 1 листопада на 23,5%, до 8550 гривень за тисячу кубометрів.