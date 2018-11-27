Опалення в Україні подорожчає в середньому на 17%

Середня вартість послуги централізованого опалення (зокрема, для двокімнатної квартири) збільшиться з 975 до 1136 гривень.

Тариф на опалення для побутових споживачів у зв'язку з подорожчанням природного газу може збільшитися на 17,1%, йдеться у відповіді Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), на інформаційний запит УНІАН.

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"За попередніми розрахунками НКРЕКП, зробленим з урахуванням вимог чинного законодавства, для ліцензіатів комісії тарифи на теплову енергію для потреб населення збільшаться в середньому на 17,1%", - сказано в повідомленні.

Наголошується, що при цьому середня вартість послуги централізованого опалення (зокрема, для двокімнатної квартири) збільшиться з 975 до 1136 гривень і таким чином зросте у порівнянні з попередньою на 161 гривню.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів підвищив ціну на газ для населення з 1 листопада на 23,5% - до 8550 гривень за тисячу кубометрів.

Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" пропонує з 1 грудня 2018 року підвищити тариф на виробництво на своїх ТЕЦ теплової енергії для потреб населення на 32% - до 1038,8 гривні за 1 Гкал.