Україна з початку року скоротила введення в експлуатацію житла

Загалом введено в експлуатацію понад 5,2 мільйона квадратних метрів житла.

У січні-вересні 2018 року в Україні прийнято в експлуатацію 61 180 нових квартир загальною площею 5,231 мільйона квадратних метрів, що на 15% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Читайте такожУ Мінрегіоні розповіли, коли запрацює електронний кабінет забудовника

Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Лев Парцхаладзе, передає прес-служба міністерства.

"За цей період в експлуатацію ввели на 15% менше житлової площі в новобудовах, ніж за аналогічний період попереднього року, що пояснюється об'єктивними факторами. Ринок стає більш рівномірним і стабільно розвивається після неабиякого буму житлового будівництва в минулому році. Крім того, все більше зростає попит на однокімнатні та інші малогабаритні квартири, що теж в свою чергу впливає на введені в експлуатацію обсяги", - цитує Парцхаладзе прес-служба Мінрегіону.

Згідно з повідомленням, у січні-вересні в містах було прийнято в експлуатацію 3,31 мільйона квадратних метрів житла (63,3%), а в сільській місцевості – 1,92 мільйона квадратних метрів (36,7%). У багатоквартирних житлових будинках було введено в експлуатацію 49,7% від усього житла.

В розрізі регіонів лідерами за обсягами введеного в експлуатацію житла стали Київська область (976,1 тисячі квадратних метрів), Львівська область (595,3 тисячі квадратних метрів) і Київ (616,2 тисячі квадратних метрів). Лідером за темпами приросту є Херсонська область з показником 200,6%.

Як повідомляв УНІАН, у 2017 році порівняно з 2016 роком показник введення в експлуатацію житла в Україні зріс на 9% - до 10,206 мільйона квадратних метрів.