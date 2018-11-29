Київрада узаконила будівництво скандально відомих "будинків Войцеховського" на Троєщині

Депутати затвердили проект землеустрою та передали землю обслуговуючому кооперативу для завершення будівництва.

Київрада узаконила зведення житлового комплексу на вул. Миколи Закревського, 42-а у Деснянському районі столиці, будівництво якого було розпочато компанією скандально відомого забудовника Анатолія Войцеховського.

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Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосували 66 з 96 депутатів Київради.

Сьогоднішнім рішенням Київрада затвердила проект землеустрою земельної ділянки за вказаною адресою площею 1,3 га та передала її обслуговуючому кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Наша перлина» в оренду на 5 років.

Як зазначалось на засіданні, у рішенні йдеться про забезпечення близько 400 сімей подачею води та енергопостачанням. На сьогодні частина будинків житлового комплексу вже введена в експлуатацію та перебуває у власності мешканців. Рішення дозволить завершити будівництво.

Як повідомляв УНІАН, 17 травня Київський міський голова Віталій Кличко запропонував включити до порядку денного засідання сесії Київради скандально відомий проект рішення «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13 листопада 2013 року № 518/10006 «Про затвердження міської програми створення (оновлення) містобудівної документації у м. Києві», через який зривалось не одне засідання міськради.

За поясненням мера, цей проект включає, зокрема, пункт про вирішення проблеми мешканців житлового комплексу «Наша перлина», який, так само як низка інших комплексів, незаконно зведений в столиці компанією Войцеховського.

Кличко заявив, що проблему громадян-інвесторів треба вирішувати і для цього треба ухвалювати вказаний проект рішення про містобудівну документацію.

Однак низка депутатів Київради виступили проти та запропонували підготувати окреме рішенням щодо цього житлового комплексу.

Зокрема, депутат Київради від ВО «Свобода» Юрій Сиротюк заявив, що цей проект рішення не можна приймати, бо він охоплює 213 ДПТ, кожен з яких включає близько 200 га територій, а отже загалом охоплюють більшу територію Києва, а не лише мікрорайон Троєщини.

«Ми за те, щоб вирішити проблеми. Але протягувати 200 незаконних детальних планів територій, приймати рішення, яке наплодить сотні «забудов Войцеховського» - це рішення є незаконним по суті і за формою», - зазначив він.