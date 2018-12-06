На ремонт системи водопостачання в Україні необхідно $20 мільярдів - фахівці

За даними фахівців, через п'ять років 50 % південних регіонів можуть залишитися без централізованого водопостачання.

Журналісти дізналися, що у ремонт та реконструкцію вітчизняної системи водопостачання та водоочищення в Україні необхідно інвестувати як мінімум 20 мільярдів доларів в найближчі 10 років.

Про це йдеться в статті «Как пить дать", опублікованій в журналі «Новое время».

«За оцінкою Укрводоканалекології, для того щоб критична ситуація не переросла в безвихідну, у найближчі десять років в переоснащення, а по суті — в латання галузі потрібно інвестувати $19,5 млрд. Ну а щоб вивести її на європейський рівень, доведеться викласти $40 млрд», - йдеться в статті.

За підрахунками журналістів, ця сума порівнянна з обсягом усіх прямих іноземних інвестицій за 27-річну історію незалежної України.

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Відзначається, що на реконструкцію та ремонт систем водовідведення необхідно вкласти 9,9 млрд доларів. Реконструкція та ремонт систем водопостачання, за приблизними підрахунками, обійдеться Україні в 7,6 млрд доларів, а зниження енергоємності подачі води в 1,3 млрд доларів. На приведення якості питної води до норми потрібно 963 млн доларів. Таким чином, на ремонт систем водопостачання та водовідведення України необхідно вкласти близько 19,7 млрд доларів.

Віце-президент Асоціації Укрводоканалекології Ольга Бабій пояснила журналістам, що за рахунок неконтрольованого використання аграріями мінеральних добрив відбувається забруднення нітратами підземних вод, а отже — колодязів.

За її даними, південні українські області (Миколаївська, Херсонська, Одеська) стрімко зневоднюються, що помітно по падінню рівня вод у підземних джерелах.

“А там висока потреба ворошении, - пояснила Бабій. - Через п'ять років 50 % південних регіонів залишаться без централізованого водопостачання".

Як повідомляв УНІАН, у Києві підвищили тарифи на холодне водопостачання і водовідведення. Так, новий тариф на централізоване постачання холодної водою тепер становить 10,092 грн з ПДВ за 1 куб. м; централізоване водовідведення - 9,504 грн з ПДВ за 1 куб. м.

Повний текст читайте у свіжому випуску журналу "Новое время" від 6 грудня 2018 року