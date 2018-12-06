В "українському Хогвартсі" у Чернівцях відключили опалення: студентів відпустили додому

Навчальний процес призупинено у всіх 17-ти корпусах найбільшого вищого навчального закладу регіону.

У Чернівцях через відсутність теплопостачання сьогодні скасували заняття у всіх 17-ти корпусах Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив ректор вузу Степан Мельничук.

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За його словами, 5 грудня після обіду в усіх приміщеннях університету було відключено газ. Як зазначили в компанії «Чернівцігаз», це пов’язано з тим, що підприємство не отримало підтвердження обсягів споживання газу на грудень.

Водночас Мельничук зазначив, що «навчальні пари ніхто не відміняв, проте ректорат рекомендував керівникам факультетів відпускати студентів, якщо в аудиторіях холодно». Таким чином, сьогодні викладачі всіх факультетів відпустили студентів із занять.

«Є тепліші аудиторії, а є холодніші. Ми ж наполягаємо, щоб при мінусовій температурі студентів відпускали додому», - повідомив Мельничук.

Він висловив сподівання, що проблема вирішиться до завтра, 7 грудня. Водночас Мельничук заявив, що ця проблема виникла не з вини університету.

«Це не нашого рівня проблема. Це проблема між компаніями, які постачають і транспортують газ. Одні не подали ліміти споживання газу, і зараз вони чубляться. Якщо сьогодні до 14.00 не з’явиться газ, то будемо змінювати постачальника», - додав ректор.

Загалом же «Чернівцігаз» через цю причину відключив від газопостачання 10 установ по всій Чернівецькій області, у тому числі й у двох підрозділах Чернівецької міськради – у відділі економічного розвитку громад та управлінні фізичної культури. Як повідомили кореспонденту УНІАН співробітники цих підрозділів, вони увімкнули на роботі електрообігрівачі.

Довідка. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича є найбільшим вищим навчальним закладом Чернівецької області. Він складається з 13-ти факультетів, одного коледжу та інституту. Навчальний процес відбувається у 17-ти корпусах вузу. Загальна кількість студентів, які навчаються на стаціонарній формі – приблизно 11 тисяч.