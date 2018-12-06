В Україні заборонили проектувати відкриті парковки всередині невеликих житлових кварталів

Згідно ДБН, постійні і тимчасові паркомісця в таких кварталах повинні розташовуватися з боку вулиць або проїздів, у підземних або багатоповерхових автостоянках.

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України внесло зміни в державні будівельні норми (ДБН) і заборонило організовувати постійні чи тимчасові відкриті автостоянки всередині невеликих житлових кварталів до 3 га, що сприятиме підвищенню безпеки та комфорту мешканців, які там живуть.

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Як повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Лев Парцхаладзе на своїй сторінці в Facebook, нова ДБН "Планування і забудова територій» діє з 1 вересня цього року.

"Хаотично припарковані автомобілі в кварталах - це реальність багатьох українських міст. Крім того, що це дуже псує їхній зовнішній вигляд і загороджує місця для прогулянок і відпочинку жителів, це також має великі ризики. Адже у випадку надзвичайної ситуації через припарковані авто не зможе проїхати спеціальна техніка: пожежна або швидка допомога. Тому в нових нормах проектувати в таких кварталах паркомісця заборонено. Мова йде саме про малогабаритні квартали з периметральною забудовою, коли житлові і громадські будівлі розміщуються суцільно уздовж вулиць і проїздів", - написав він.

Парцхаладзе зазначив, що, згідно з ДБН, постійні і тимчасові (гостьові) паркомісця в таких кварталах повинні розташовуватися з боку вулиць або проїздів, у підземних або багатоповерхових автостоянках. В'їзд на територію кварталу дозволяється тільки автомобілям швидкої допомоги, пожежної та іншої спецтехніки.

Крім того, за словами заступника міністра, в новій ДБН удосконалено вимоги до безпечного проектування внутрішньодворових територій, а саме - до проїзду спеціальної техніки у двір. Зокрема, у нових житлових будинках висотністю від 9 поверхів і громадських будівлях від 5 поверхів необхідно проектувати проїзди з усіх боків, а для будинків меншої поверховості їх можна передбачити з однієї поздовжньої сторони.

«Практика будівництва вільних від машин кварталів є поширеною у багатьох країнах Європи і світу. Зокрема, в Австрії, Німеччині, Фінляндії. Крім цього, для забезпечення жителів необхідними паркомісцями уряд Німеччини, наприклад, ввів жорсткі штрафи за непобудовані парковки під час будівництва багатоквартирних будинків», - зазначив він.

Довідка УНІАН. Державні будівельні норми (ДБН) - обов'язкові для виконання нормативні документи, що використовуються під час проектування нових і реконструкції існуючих будівель, кварталів, мікрорайонів відповідно до їх призначення.