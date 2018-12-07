Українцям обіцяють монетизувати всі субсидії в 2019 році

Прем'єр підкреслив, що українці зможуть отримати заощаджену в опалювальний сезон субсидію у вигляді «живих грошей», які будуть зараховані на спеціальний рахунок у банку.

Всі 100% житлових субсидій населенню з оплати житлово-комунальних послуг у 2019 році будуть монетизовані.

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«За 27 років незалежності держави ми це робимо вперше, тому в 2019 році всі 100% субсидій будуть монетизовані», - повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час Години запитань до уряду в Раді.

Разом з тим, прем'єр підкреслив, що українці зможуть отримати заощаджену в опалювальний сезон субсидію у вигляді «живих грошей», які будуть зараховані на спеціальний рахунок у банку.

Як повідомляв УНІАН, монетизація житлових субсидій в Україні проходитиме в три етапи: перший етап має розпочатися 1 січня 2019 року і поширюватиметься на тих громадян, які звертатимуться за субсидією з новим пакетом документів, на другому етапі до монетизації мають бути залучені громадяни, яким буде призначено субсидію на неопалювальний період 2019 року, на третьому етапі очікується повний перехід на надання субсидій у грошовій формі.