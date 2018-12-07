Доля будівництва на Осокорках буде вирішена на Містобудівній раді

Столичні депутати прийняли попереднє рішення про розірвання договору оренди земельної ділянки із забудовником "Контактбудсервіс" на Осокорках через 65 мільйонів гривень боргів.

Сьогодні, 06 грудня, на черговій сесії депутатів Київради було розглянуто питання щодо договору оренди земельної ділянки із забудовником "Контактбудсервіс" на Осокорках. Столичні депутати прийняли попереднє рішення про розірвання цього договору, що базується на інформації профільного департаменту КМДА, згідно якої компанія-забудовник "Контактбудсервіс" виннна міському бюджету 65 мільйонів гривень за оренду землі.

Втім, сам забудовник цю інформацію спростовує: "На рівні Київської міської влади був створений певний прецедент. Ухвалено рішення, яке не є обґрунтованим. Чому так сталося – ми хочемо дізнатися саме в Київської державної адміністрації", - наголошує начальник служби зі зв’язків з громадськістю банку "Аркада" Людмила Горіцька, - "Заборгованості немає, це підтверджується в податковій адміністрації. В нас є повний пакет документів, який підтверджує, що заборгованості немає".

Отже, доля будівництва, в яке вже вклали свої кошти близько 500 родин, вирішиться на Містобудівній раді.

Нагадаємо, 4 грудня під час робочої наради мер столиці Віталій Кличко доручив забудовнику створити 3D-макет забудови території та представити його на Містобудівну раду. На цій раді також планується ще раз конструктивно обговорити деталі розвитку, облаштування території та створення рекреаційної зони, на якій наполягає громадскість.

"Макет має бути презентований саме на Містобудівній раді – фахівцям, громадськості, активістам. Я неодноразово зустрічався як з представниками громадськості, так і з представниками забудовника. І завжди говорив, що компроміс в цій ситуації ми можемо знайти тільки під час дискусії, - зазначив Кличко. - Є люди, які вже вклалися в це будівництво, і хочуть отримати свої квартири. Але без згоди громади ми не можемо продовжувати будівництво", - зазначив столичний очільник.

Додамо, що ГО "Екопарк-Осокорки" є не єдиною організацією яка представляє громаду Дарницького району, є й інші об’єднання, які не розділяють позиції, методи та ультимативні вимоги до майбутнього екопарку. Тому, позиція міської влади заслухати всі сторони та врахувати їх зауваження у проекті вбачається єдино правильною для об’єднання всіх небайдужих до майбутнього району.