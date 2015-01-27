Продажі новобудов у США підскочили до багаторічного максимуму

Продажі нових будинків у США в грудні підскочили на 11,6% в порівнянні з переглянутим показником листопада, до 481 тисячі - максимуму з червня 2008 року, свідчать дані бюро перепису населення міністерства торгівлі США, передає Прайм.

Показник виявився значно кращим за прогнози аналітиків, які очікували продажу на рівні 450 тисяч.

При цьому показник за листопад переглянули у бік зменшення - до 431 тисячі з 438 тисяч.

Порівняно з аналогічним періодом 2013 року продажі нових будинків в найбільшій економіці світу в грудні збільшилися на 8,8%.

Обсяг продажів нового житла (New Home Sales) є важливим показником стану ринку нерухомості та економіки в цілому. Її збільшення веде до зростання витрат нових домовласників на меблі та послуги ЖКГ, що, в свою чергу, стимулює попит на товари, послуги та робочу силу. Крім того, більше половини всього будівництва в США припадає на житловий фонд. Таким чином, динаміка продажів житлової нерухомості по ланцюжку передається іншим галузям економіки.