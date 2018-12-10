Компанія "Орлан-Інвест груп" отримала нагороду "Вибір року-2018"

8 грудня в Києві відбулася вісімнадцята церемонія вручення нагород «Вибір року-2018». В рамках заходу було оголошено список товарів та послуг №1 в Україні. Одним із переможців стала компанія-забудовник «Орлан-Інвест груп», яка отримала першість у номінації «Девелоперська компанія року в Київській області».

Щороку лідерів фестивалю-конкурсу «Вибір року» визначають на основі вподобань споживачів, згідно з результатами всеукраїнського маркетингового дослідження, рішенням експертів, представників рекламного ринку та голосуванням поважного журі.

«Для нас нагорода «Вибір року» - це не просто висока відзнака, це визнання, символ довіри та доказ професіоналізму всієї нашої команди, що віддано та злагоджено працює над кожним проектом компанії. Така важлива і бажана перемога у даній номінації говорить про те, що ми рухаємось у вірному напрямку. Для нас честь бути першими серед кращих компаній-забудовників», - прокоментував директор компанії «Орлан-Інвест груп» Антон Мирончук.

Будівельно-інвестиційна компанія «Орлан-Інвест груп» - доказ, що європейська якість життя для українців не захмарна перспектива, а реалія сьогодення. Кожен проект – це комфортне та якісне житло, з неповторним архітектурним стилем, де хочеться не просто мешкати, а жити на повну.

З «Орлан-Інвест груп» - мрії будуються!