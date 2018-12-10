В Україні на трасах можуть з'явитися протизасліпні екрани

Це дозволить знизити аварійність на дорогах на 25%.

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України має намір внести зміни в державні будівельні норми (ДБН) і зобов'язати дорогоустроителей встановлювати на розділювальних смугах трас протизасліпні екрани, що дозволить знизити аварійність на 25%.

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Як повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Лев Парцхаладзе на своїй сторінці в Facebook, відповідна норма міститься в проекті змін до ДБН "Автомобільні дороги. Частина I. Проектування. Частина II. Будівництво".

"Протизасліпні екрани, як засоби безпеки на дорогах, вже давно використовуються у всіх європейських країнах. Вони встановлюються на розділювальних смугах, щоб світло від зустрічного транспорту не засліплювало водіїв. За статистикою, після встановлення таких екранів у країнах Європи кількість аварій на дорогах знизилася в середньому на 25%. Тому ми хочемо запровадити таку технологію і на українських дорогах, і тепер пропонується внести відповідні зміни до ДБН", - написав він.

Парцхаладзе зазначив, що встановлення таких протизасліпних екранів як бар'єрних засобів безпеки також перешкоджатиме пішоходам переходити дорогу в непередбачених для цього місцях.

За словами заступника міністра, проект змін до ДБН розробляється державним підприємством "ДерждорНДІ".

Довідка УНІАН. Державні будівельні норми (ДБН) - обов'язкові для виконання нормативні документи, що використовуються при проектуванні нових і реконструкції існуючих будівель, кварталів, мікрорайонів у відповідності з їх призначенням.