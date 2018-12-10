У "Нафтогазі" розповіли, навіщо облгази втягують споживачів у штучні борги

Для зміни постачальника газу споживач має отримати довідку про відсутність заборгованості, а з боргом споживач не може змінити постачальника "блакитного палива".

Компанії, які постачають газ для населення, (облгази, газзбути) більшість з яких належить бізнесменові Дмитру Фірташу, втягують споживачів у штучні борги шляхом донарахувань за попередні періоди, щоб позбавити клієнтів можливості скористатися своїм законним правом і змінити постачальника газу, заявив на прес-конференції заступник начальника департаменту енергоефективності НАК "Нафтогаз України" Олексій Хабатюк.

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За його словами, облгази створюють споживачам штучні борги, оскільки для зміни постачальника газу споживач має отримати довідку про відсутність заборгованості.

"Що роблять облгази, щоб створити цю заборгованість? Всі, напевно, пам'ятають останню історію із створенням штучних боргів за рахунок донарахувань обсягів газу для приведення до стандартних умов. Людина по лічильнику бачить один обсяг газу, а в платіжці - інший. Ця заборгованість робиться заднім числом - за три попередніх роки нараховуються додаткові обсяги", - сказав Хабатюк.

При цьому він зазначив, що наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості, за яким мають здійснюватися дані нарахування, не поширюється на побутових споживачів, а стосується лише юридичних осіб. Крім того, донарахування за попередні періоди, які облгази здійснюють, посилаючись на рішення суду про визнання незаконною постанови уряду про зниження нормативів споживання, також сумнівні.

"У судах знаходиться кілька справ, в яких говориться, що на сьогодні не існує порядку донарахувань за попередні періоди. По-друге, навіть якщо ці втрати облгазів мали місце, то лише через порушення, які були допущені внаслідок недотримання урядом порядку підготовки цього законодавчого акта. Цивільний кодекс говорить, що такі відшкодування мають відбуватися не за рахунок споживача, а за рахунок держави", - зазначив представник "Нафтогазу".

Як повідомляв УНІАН, 7 грудня прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що 12 грудня уряд на своєму засіданні створить спеціальну комісію, куди увійдуть представники уряду та Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), для глобальної перевірки облгазів через сверхначислений для споживачів у платіжках за газ.

Наприкінці листопада НКРЕКП заборонила облгазам проводити донарахування в платіжках за природний газ.

Причиною такого рішення став проведений моніторинг ринку, який показав, що переважна більшість операторів газорозподільних мереж в платіжних документах за жовтень цього року здійснили донарахування побутовим споживачам обсягів газу в середньому до 1,5%, які враховують різницю у приведенні до стандартних умов.