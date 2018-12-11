У Львові встановили новий рекорд вартості нерухомості

Приміщення площею 73 кв. м на площі Ринок продали за 34 мільйони гривень.

У понеділок, 10 грудня управління комунальної власності Львівської міськради на аукціоні продало приміщення площею 72,9 м2 на площі Ринок за 34 млн грн. Відтак вартість квадратного метра склала 16,8 тис. доларів США, що стало абсолютним рекордом для Львова.

Про це повідомляє "Захід. нет".

Переможцем понеділкового аукціону стало ТзОВ «Львівмедікалцентр», засновником якого є Юрій Ломага, який є бізнес-партнером львівського підприємця Григорія Козловського.

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На аукціон виставили приміщення першого поверху на площі Ринок, 12, площею 28,4 м2, та приміщення першого поверху на площі Ринок, 13, площею 44,5 м2, які з’єднані між собою. Стартова ціна лоту, загальною площею 72,9 м2, становила 12,6 млн грн.

У аукціоні взяли участь 9 учасників, серед яких ТзОВ «Холдинг «Гранд Готель», ТзОВ «Холдинг емоцій «!Фест» та ТзОВ «Компанія Ріел-Естейт Груп». Кінцева пропозиція ТзОВ «Львівмедікалцентр» становила 34 000 001 грн ($16,8 тис./м² за курсом НБУ) і всього на 1 грн відрізнялась від ТзОВ «Українські телекомунікації».

Попередній рекорд вартості був зафіксований у 2015 році, коли 11 м2 на вул. Староєврейській продали за $10,3 тис./м².