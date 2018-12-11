Ще в шести містах України підвищили тарифи на опалення

НКРЕКП підвищила тарифи на опалення для побутових споживачів ще 6 теплокомуненерго. Нові тарифи набувають чинності з 1 січня 2019 року.

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), підвищила для населення тарифи на опалення 6 теплокомуненерго з 1 січня 2019 року в середньому на 10%-21% у зв'язку з підвищенням вартості газу.

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Так, тариф на виробництво теплової енергії для «Вінницяміськтеплоенерго» підвищено на 20%, для «Міськтепловодоенергія» (Хмельницька обл.) на 18%, для «Рівнетеплоенерго» - на 18%, «Хмельницьктеплокомуненерго» - 19%, «Черкаситеплокомуненерго» - 18%, «Черкаське хімволокно» - 21%, «Євро-реконструкція» - 10%, і «Фірма» ТехНова »- 10,8%.

Нові тарифи набувають чинності з 1 січня 2019 року.

Як повідомляв УНІАН, 10 грудня НКРЕКП підвищила для населення тарифи на опалення 18 теплокомуненерго з 1 січня 2019 року в середньому на 16,6%.

19 жовтня Кабінет міністрів України підвищив ціну на газ для населення з 1 листопада на 23,5% - до 8550 грн за тисячу кубометрів.