Європейська бізнес-асоціація позитивно оцінила реформи в будівельній галузі

Експерти відзначають конструктивний діалог, який веде Держархібудінспекція за профільними питаннями.

В Україні триває хвиля реформ у різних аспектах взаємовідносин держави, громадян та бізнесу. Не є виключенням у цьому процесі і реформування будівельної галузі України, нагляд за процесами в якій покладено на плечі Державної архітектурно-будівельної інспекції України.

Впродовж останніх років, ДАБІ було проведено значну роботу для забезпечення належного розвитку будівельної галузі України. Зокрема, здійснено децентралізацію функцій держархбудконтролю, реформовано дозвільну систему та спрощено процедури для приватного будівництва, розвитку малого і середнього бізнесу та запроваджено електронні сервіси у будівництві.

В Європейській бізнес асоціації зазначають — діалог між бізнесом та ДАБІ впродовж кількох останніх років був конструктивним, а реформи, які були впроваджені у будівельній галузі упродовж останніх років, сприймаються позитивно.

“Звернення від бізнесу досить оперативно розглядались, проводились консультації та зустрічі з компаніями. За останні кілька років таких було близько 20. Ми, зі свого боку, можемо говорити, що ті запити, котрі ми отримували від членських компаній відпрацьовувались прозоро, ефективно і оперативно”, — зазначають в ЄБА.

Серед реформ, що позитивно вплинули на будівельну галузь, в ЄБА нагадують, що з ініціативи ДАБІ було змінено та удосконалено на рівні Закону України дозвільні процедури щодо будівництва, реконструкції та прийняття в експлуатацію об’єктів, а також ліцензування господарської діяльності, пов’язаної зі створенням об’єктів архітектури.

Також експерти Європейської бізнес асоціації відзначають проведену децентралізацію повноважень ДАБІ та запровадження механізму “Прозора ДАБІ”.

“Дана система дозволяє усі бюрократичні та потенційно корупційні процедури проходити онлайн. Відкрита система розгляду дозвільних документів є якісним механізмом забезпечення прозорості дозвільних процедур у будівництві”, — підкреслюють в ЄБА.

Впровадження реформ коментують також в антикорупційних організаціях.

Як зазначив експерт ГО “Разом проти корупції” Михайло Серебряков на своїй сторінці у Facebook, впроваджений Держархібудінспецією портал “Прозора ДАБІ” — необхідний крок для оздоровлення будівельного ринку.

“Електронний кабінет — одне з найкращих для цього рішень, яке суттєво зменшить ризики затягувань, вимагань, зловживань, особливо коли всі бачитимуть, чого хоче забудовник і чим це обґрунтовує”, — зазначив він.

Експерти зазначають, що головним показником ефективності реалізованих реформ є покращення позиції України в рейтингу Світового банку Doing Business за показником “Отримання дозволу на будівництво” — за два роки Україна піднялась на 110 позицій та посіла у 2018 році 30-те місце.