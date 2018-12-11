У Мінрегіоні підрахували, скільки коштує будівництво квадратного метра житла в Україні

Середня вартість будівництва житлової нерухомості по регіонах України становить 11-12 тис. грн за кв. м. При цьому найдорожче житло в Києві, а найдешевше — у Кіровоградській області.

У Мінрегіоні підрахували середню вартість будівництва житла в різних регіонах України (станом на 1 жовтня 2018 року).

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Зокрема, найдорожчий квадратний метр загальної площі квартири в житловому будинку — в м. Київ (13 849 грн з урахуванням ПДВ), Харківській (12 454 грн) і Донецькій (12 446 грн) областях.

Найдешевий — у Кіровоградській (10 071 грн), Житомирській (10 416 грн), Полтавській (10536 грн) та Івано-Франківській (10 655 грн) областях.

Як пояснили у відомстві, показник опосередкованої вартості будівництва житла — це ціна в розрахунку на один квадратний метр загальної площі квартир будинку. Цей показник визначається на підставі вартості будівництва об'єкта-представника, пише delo.ua.

Показники застосовуються:

під час визначення обсягів держінвестицій, що спрямовуються на будівництво житла для громадян, які потребують поліпшення житлових умов і держпідтримки відповідно до законодавчих актів України;

під час визначення розміру пайової участі держінвестицій у спорудженні житла для таких громадян;

під час визначення розміру пільгових кредитів для окремих категорій громадян із зазначеною метою.

Як повідомлялося, щоб стимулювати попит на первинну нерухомість, забудовники в Києві пропонують малогабаритні квартири, знижки 5-20% у разі стовідсоткової оплати, програми розтермінування на 2-5 років, обмін нових квартир на старі.