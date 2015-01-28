Легалізувати самобуди за «будівельною амністією» можна буде з березня

Легалізувати усі самовільно побудовані об'єкти, які підпадають під дію так званої «будівельної амністії», можна буде орієнтовно з березня 2015 року.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Державної архітектурно-будівельної інспекції України (Держархбудінспекція) з посиланням на очільника відомства Максима Мартинюка.

«Державна архітектурно-будівельна інспекція України розробляє порядок введення в експлуатацію самовільно побудованих об'єктів, який буде затверджено наказом Мінрегіону в рамках так званої «будівельної амністії». Орієнтовно з березня 2015 всі самовільно побудовані споруди, які підпадають під дію амністії, можна буде легалізувати», - зазначається в повідомленні Держархбудінспекції.

При цьому Мартинюк підкреслив, що у новому порядку будуть встановлені запобіжні механізми, які не дозволять недобросовісним забудовникам легалізувати самобуди, споруджені останніми роками.

«Попередні «будівельні амністії» не охопили свою цільову аудиторію - приватні і господарські споруди площею до 300 кв. м., побудовані на початку 2011 року. Зате деякі спробували видати свої тільки-но побудовані споруди як такі, що підпадають під амністію. Ми врахували цей досвід. І тепер разом з наданням інших документів, необхідно буде підтвердити, що об'єкту більше чотирьох років. Наприклад, таким підтвердженням може бути оплата рахунку за комунальні послуги», - цитує Мартинюка прес-служба.

У Держархбудінспекції також відзначили, що для легалізації самобуду потрібно буде звертатися до місцевого департаменту або управління держархбудконтролю. При собі потрібно буде мати документ, який підтверджує право власності на земельну ділянку, де побудований об'єкт, звіт-обстеження технічного стану конструкцій споруди і техпаспорт будівлі.

«Документація буде оброблена, і інспекція зареєструє декларацію про введення об'єкту в експлуатацію. При цьому жодного штрафу з громадян не стягуватиметься», - підкреслили у Держархбудінспекції.

Як повідомляв УНІАН, 13 січня Верховна Рада України ухвалила Закон про внесення змін до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" щодо прийняття в експлуатацію об'єктів будівництва, споруджених без дозволу на виконання будівельних робіт. Даний документ продовжив до 31 грудня 2015 року так звану «будівельну амністію», яка дозволяє узаконювати самовільно споруджені індивідуальні житлові, садові і дачні будинки.

Довідка УНІАН. Спрощена система реєстрації самобудів була введена у 2009 році. Головним нововведенням було значне скорочення кількості документів і довідок, які необхідно було одержувати заявникам. За даними Державної служби статистики, у 2013 році в Україні було введено в експлуатацію 11,217 млн кв. м житла. При цьому 2,985 млн кв. м житла (26,6% загального обсягу) введено згідно з тимчасовим порядком прийняття в експлуатацію будинків, споруджених без дозволу на виконання будівельних робіт.