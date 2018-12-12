В Україні заборонять суцільну забудову в містах

Мінрегіон ввів максимально допустимий відсоток забудови земельних ділянок під час розміщення нових житлових будинків.

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України внесло зміни в державні будівельні норми (ДБН) і ввело максимально допустимий відсоток забудови земельних ділянок під час розміщення нових житлових будинків, який залежить від їх поверховості.

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Як повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Лев Парцхаладзе на своїй сторінці в Facebook, нова ДБН "Планування і забудова територій» діє з 1 вересня цього року.

"Раніше в Україні будь-які обмеження поверховості житлової забудови були відсутні. Тому мікрорайони забудовувалися суцільно і хаотично по всьому периметру земельних ділянок. Звичайно, ні про благоустрій прилеглої території, комфортні місця для прогулянок і відпочинку жителів тут і не йшлося. Тому, щоб наші міста більше не перетворювалися в кам'яні джунглі, а мешканці були забезпечені необхідними комфортними умовами, в новій ДБН ми чітко прописали максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки залежно від кількості поверхів. Отже, чим вищий поверх, тим менший відсоток земельної ділянки відводиться на саму забудову і більше на облаштування прилеглої території, адже більшу кількість жителів проживатиме в таких будинках", - написав він.

За словами Парцхаладзе, це сприятиме підвищенню комфорту проживання та якості життя людей і зробить неможливим суцільну забудову в містах.

Він зазначив, що, згідно з ДБН, під час розміщення на земельній ділянці одного або групи житлових будинків необхідно обов'язково дотримуватися розрахункових показників граничних параметрів забудови: під час розміщення житлового будинку на 3 поверхи (без урахування мансарди) відсоток забудови земельної ділянки має становити 50%, 4-5 поверхів - 45%, 6 -8 поверхів - 40%, 9-10 поверхів - 35%, 11 поверхів і вище - 30%.

"Якщо, наприклад, проектується новий 11-поверховий житловий будинок, то максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки становить 30%, а решта 70% відводяться на облаштування зелених насаджень, зон відпочинку і дитячих майданчиків", - пояснив Парцхаладзе.

За словами заступника міністра, під час проектування декількох житлових будинків різних поверхів, під час розрахунків береться їхня середня поверховість.

«Норма стосується виключно нового будівництва. Під час реконструкції кварталів забудови дані показники не застосовуються, а приймаються відповідно до існуючих розмірів земельної ділянки та відсотка площі забудови», - повідомив Парцхаладзе.

Довідка УНІАН. Державні будівельні норми (ДБН) - обов'язкові для виконання нормативні документи, що використовуються під час проектування нових і реконструкції існуючих будівель, кварталів, мікрорайонів відповідно до їх призначення.