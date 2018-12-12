При нинішніх темпах для забезпечення житлом громадян-черговиків знадобиться більше ста років - перший віце-президент Конфедерації будівельників

Лисов наголосив, що причиною такої ситуації є відсутність єдиної комплексної житлової політики держави.

При нинішніх темпах для забезпечення житлом 600 тис. громадян, які перебувають у квартирній черзі, знадобиться більше ста років.

Про це в інтерв'ю ЗМІ розповів перший віце-президент Конфедерації будівельників Ігор Лисов. "Ні для кого не секрет, що на сьогоднішній день наша держава за обсягами житла та забезпечення ним населення істотно відстає від європейських країн. Рівень доходів більшості населення не дозволяє купувати житло не тільки за ринковими цінами, але і за собівартістю. Тому, як наслідок, зараз у квартирній черзі перебуває більше 600 тис. громадян. Щоб забезпечити їх житлом, при нинішніх темпах знадобиться більше ста років", - сказав Лисов.

За його словами, також швидкого вирішення житлового питання зараз потребують учасники АТО і більше 1,5 млн внутрішніх переселенців.

При цьому, програми забезпечення громадян житлом, які існують на сьогоднішній день, "розпорошені між багатьма виконавцями, що не забезпечує комплексного підходу і не відповідає фінансовим можливостям держави".

В цілому це призводить до неефективного використання державних коштів, уповільнення темпів розвитку регіонів та щорічного уповільнення темпів поліпшення житлових умов, а також створює передумови для корупції.

"Як приклад, через недостатність фінансування, програмою забезпечення громадян доступним житлом за всі роки її існування змогли скористатися лише 3,5 тис. сімей", - зазначив Лисов. Він підкреслив, що причиною такої ситуації є відсутність єдиної комплексної житлової політики держави.

«Щоб ситуація почала змінюватися в кращий бік нашими стратегічними цілями повинні стати: створення умов для реалізації громадянами їхніх конституційних прав на житло і гарантії прав власності у житловій сфері; сприяння впровадженню ринкових механізмів, що забезпечують доступність житла громадянам відповідно до їхньої платоспроможності, забезпечення соціального захисту малозабезпечених громадян, гарантувати їм житлові умови відповідно до встановлених соціальних стандартів; забезпечення високого рівня безпеки та комфорту проживання на відповідній території, розвиток необхідної мережі об'єктів соціальної інфраструктури; створення умов функціонування ефективних ринків житла і житлово-комунальних послуг у відповідності до попиту споживачів», - підкреслив представник Конфедерації.

У той же час, Лисов вважає, що житлова політика України повинна увібрати в себе позитивні напрацювання країн з розвиненою ринковою економікою, адже для значної частини населення оренда житла, поряд з придбанням його у власність, є одним з основних видів забезпечення житлом.

«Для забезпечення мобільності, трудової міграції населення і запобігання соціальних проблемам в світі широко розвинений цивілізований ринок орендного житла, призначеного для здачі в довгострокову оренду... Залучення коштів на фінансування будівництва орендного житла, в тому числі створення державного фонду орендного житла, має здійснюватися на умовах, які дозволять забезпечити довгострокову окупність проекту. Джерелами такого фінансування можуть бути кошти, залучені з міжнародного ринку запозичень, а також шляхом емісії державних цінних паперів», - підкреслив Лисов.

Як повідомляв УНІАН, станом на вересень єдина програма в Україні з надання житла переселенцям та учасникам бойових дій була заблокована через відсутність порядку використання коштів. У жовтні Кабінет міністрів затвердив новий порядок програми «Доступне житло» для населення, яку реалізує Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву.

Кількість зареєстрованих внутрішніх переселенців з Криму і Донбасу станом на листопад поточного року склала 1 млн 521 тис. 038 осіб.

Довідка УНІАН. Ігор Лисов обіймає посаду віце-президента Конфедерації будівельників України з 2011 року. Крім того, Лисов є почесним президентом будівельної компанії «Ліко–Холдинг», а також був народним депутатом Верховної Ради 6-го скликання і входив до Комітету з питань будівництва, містобудування і житлово–комунального господарства та регіональної політики