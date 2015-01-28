Катарська компанія може купити власника ділового кварталу в Лондоні за $4 млрд

Компанія володіє одним із найбільших фінансових центрів Лондона, районом Canary Wharf, її можуть придбати за 4 мільярди доларів, повідомляє Прайм із посиланням на Reuters.

Катарський суверенний фонд Qatar Investment Authority разом із партнерами запропонували у грудні акціонерам Songbird 3,50 фунта стерлінгів (5,28 долара) за акцію. Таким чином, загальна сума операції досягне 4 мільярдів доларів, або 2,65 мільярда фунтів стерлінгів, зазначає агентство.

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QIA вже належить 29% акцій Songbird. У свою чергу, компанії Songbird належить 70% Canary Wharf Group. Brookfield Property Partners належить 22% акцій Canary Wharf Group.

Компанія Songbird заявила, що не зважаючи на те, що вартість нерухомості недооцінена, катарський консорціум не має конкурентів, готових запропонувати більш вигідні умови. На початку січня Songbird повідомляла, що пропозиція у 3,5 фунта стерлінгів за акції компанії була на 8% нижча від реальної вартості акцій компанії у 3,81 фунта (5,75 долара) за акцію на кінець листопада 2014 року.

Вартість акцій Songbird станом на 14.58 збільшувалася на 7,47%, складаючи 3,45 фунта стерлінгів (5,21 долара) за акцію.

Агентство зазначає, що акціонери Songbird повинні вирішити питання про прийняття умов угоди до 29 січня.

Раніше УНІАН повідомляв, що Лондон можуть закрити для багатих іноземців.