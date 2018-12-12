Кабмін звільнив голову Держархбудінспекції Кудрявцева

За словами чиновника, таке рішення було прийнято у зв'язку із замовною кампанією проти нього.

Кабінет міністрів звільнив з посади голову Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) Олексія Кудрявцева.

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Про це УНІАН повідомила прес-служба ДАБІ.

"Уряд прийняв рішення про моє звільнення. Я не буду коментувати це рішення. Адже головне - це не посада, а щоб розпочаті в області будівництва реформи не зупинилися і були повністю реалізовані. Сподіваюся, все, що було зроблено за 3,5 року, буде продовжено, і українська будівельна галузь буде розвиватися за європейськими стандартами", - цитує прес-служба Кудрявцева.

За словами чиновника, таке рішення було прийнято у зв'язку з замовний кампанією проти нього.

"Як державний службовець, з моменту свого призначення на цю посаду, я дотримувався Конституції і законів України і виконував всі доручення уряду. Переконаний, всі інсинуації навколо нібито мого неіснуючого диплома є сфабрикованою кампанією для повернення корупційних схем у сфері будівництва. Всі реформи вплинули не тільки на показники в рейтингу Doing Business. Вони вдарили по тіньовим корупційним схемам в держархбудконтролі. Саме тому почалася замовна кампанія проти мене. Я надав усі докази, які свідчать, що я не порушував закон і, йдучи на державну службу, мав необхідне українську освіту", - зазначив Кудрявцев.

Він підкреслив, що за час його керівництва реалізовано безліч реформ.

"Реалізована реформа децентралізації, максимально спрощено дозвільні процедури у будівництві, на законодавчому рівні створені механізми для протидії будівельним аферам, впроваджені електронні сервіси, налагоджений відкритий діалог з бізнесом, що підтверджують Європейська Бізнес Асоціація та Американська торгова палата в Україні. Впроваджена разом з урядом і Мінрегіоном онлайн-система "ПРОЗОРА ДАБІ", розпочата робота по реалізації "Електронного кабінету забудовника", - повідомив Кудрявцев.

За його словами, доказом ефективності реалізованих реформ є істотне просування України в рейтингу Doing Business.

"За два роки за показником "Отримання дозволу на будівництво" Україна піднялася на 110 пунктів і посіла в 2018 році 30-е місце. Таке стрімке зростання Україна не демонструвала з жодного індикатора рейтингу", - зазначив Кудрявцев.

Довідка УНІАН. Олексій Кудрявцев призначений головою Державної архітектурно-будівельної інспекції України розпорядженням Кабінету міністрів від 26 червня 2015 року. В системі органів держархбудконтролю Кудрявцев працював з 2014 року. Зокрема, він очолював територіальний орган Держархбудінспекції в Київській області.