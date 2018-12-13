Кудрявцев вважає своє звільнення з посади голови ДАБІ помстою за проведені реформи, які вдарили по корупційним схемам

Кабмін звільнив Олексія Кудрявцева з посади голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України 12 грудня.

Звільнений з посади голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України (ДАБІ) Олексій Кудрявцев пов'язує відповідне рішення Кабміну з замовною кампанією проти нього з боку структур, незадоволених реформами в галузі, в тому числі такими, що вдарили по тіньовим корупційним схемам в держархбудконтролі.

Про це йдеться в його офіційній заяві.

«Як державний службовець, з моменту свого призначення на цю посаду, я дотримувався Конституції і Законів України і виконував всі доручення уряду. Переконаний, всі інсинуації навколо нібито мого неіснуючого диплома є сфабрикованою кампанією для повернення корупційних схем у сфері будівництва», - йдеться в заяві Кудрявцева.

За словами чиновника, за час його керівництва ДАБІ була реалізована реформа децентралізації, максимально спрощено дозвільні процедури у будівництві, на законодавчому рівні створені механізми для протидії будівельним аферам, впроваджені електронні сервіси, налагоджено відкритий діалог з бізнесом, що підтверджують Європейська Бізнес Асоціація та Американська торгова палата в Україні.

Також він нагадав, що за цей час спільно з Кабміном і Мінрегіоном була впроваджена онлайн-система ПРОЗОРА ДАБІ та розпочата робота по реалізації «Електронного кабінету забудовника».

«І це не порожні слова. Доказом ефективності реалізованих реформ є істотне просування України в рейтингу Doing Business – за два роки за показником «Отримання дозволу на будівництво» Україна піднялася на 110 пунктів і посіла в 2018 році 30-е місце. Таке стрімке зростання Україна не демонструвала по жодному індикатору рейтингу», - підкреслив Кудрявцев.

Водночас, на думку чиновника, всі ці реформи вплинули не тільки на показники в рейтингу Doing Business, але і одночасно вдарили по тіньовим корупційним схемам в держархбудконтролі.

«Саме тому почалася замовна кампанія проти мене. Я надав усі докази, які свідчать, що я не порушував закон і йдучи на державну службу мав необхідну українську освіту. Проте уряд прийняв рішення про моє звільнення. Я не буду коментувати це рішення. Адже головне це не посада, а щоб розпочаті в області будівництва реформи не зупинилися і були повністю реалізовані. Сподіваюся, все, що було зроблено за 3,5 року, буде продовжено і українська будівельна галузь буде розвиватися за європейськими стандартами», - підсумував Кудрявцев.

Нагадаємо, 12 грудня 2018 року Кабінет міністрів України звільнив Олексія Кудрявцева з посади голови Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ). Причиною звільнення в уряді назвали нібито порушення Кудрявцевим присяги держслужбовця, а саме – нібито наявність «фальшивого диплома».