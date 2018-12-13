Експерт спрогнозував ціни на нерухомість в Україні в 2019 році

За словами експерта, ціни на нерухомість в 2019 році будуть стабільними, а основний інтерес буде зосереджено на економ-сегменті.

Ціни на нерухомість в Україні в 2019 році будуть стабільними, а кількість нових проектів на первинному ринку зменшиться.

Читайте такожУ Мінрегіоні підрахували, скільки коштує будівництво квадратного метра житла в Україні

Такий прогноз висловив УНІАН голова комітету з інформаційних технологій, сервісів, аналітики Асоціації фахівців з нерухомості України Едуард Бразас.

"Ми не прогнозуємо, що 2019 рік сильно відрізнятиметься від 2018 року. Хотілося б сподіватися, що він буде успішнішим, але наступний рік виборний. Тому швидше за все все буде стабільно з погляду цін... Останні роки ціни падали, але темпи падіння зменшувались з кожним роком. У 2017 році середні ціни по п'яти найбільших містах України падали кожен місяць на 0,7%, а в 2018 році на 0,1%. Швидше за все, в 2019 році ціни будуть стабільні", - сказав він.

За словами Бразаса, основний інтерес зосереджений на економ-сегменті.

Він також зазначив, що активність покупок в останні роки зростає. "Від року до року активність на ринку в середньому зростає на 10%. Тому активність покупок, я думаю, буде і далі збільшуватися. Однак 2019 рік дасть трохи меншу цифру, так як це передвиборний рік", - сказав експерт.

При цьому він підкреслив, що на первинному ринку темпи приросту нових проектів зменшаться, оскільки забудовники останні роки дуже активно працюють і на даний момент дуже багато пропозиції на ринку.

Як повідомляв УНІАН, згідно з інформацією Держстату, квартири на вторинному ринку в третьому кварталі 2018 року подорожчали в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року на 4%, а на первинному ринку - на 5,5%.