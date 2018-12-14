ДФС похвалилася зростанням надходжень від податку на нерухомість

З початку року надходження від податку на нерухомість в Україні зросли майже на 70%.

Сума податку на нерухомість, який фізичні особи сплатили до місцевих бюджетів у січні-листопаді 2018 року зросла порівняно з аналогічним періодом минулого року на 69,4% – до 753,2 мільйона гривень з 444,7 мільйона гривень роком раніше.

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Про це повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби України (ДФС).

"Сформовано понад 1,2 мільйона податкових повідомлень-рішень щодо податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, для більш 920 тисяч фізичних осіб - власників такої нерухомості. До сплати визначений податок на загальну суму 922 мільйони гривень, що на 426,8 мільйона гривень більше, ніж у 2017 році (495,2 мільйона гривень)", - сказано в повідомленні.

У прес-службі нагадали, що фізособи повинні сплатити даний податок протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

Як повідомляв УНІАН, податок на нерухомість був введений на початку 2015 року з набуттям чинності нового Податкового кодексу. Ним оподатковуються квартири площею понад 60 квадратних метрів і будинки площею більше 120 квадратів.

Оподаткуванню також підлягає загальна площа об'єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частин (гаражі, господарські будівлі, майстерні, офісні приміщення тощо).

У 2017 році до місцевих бюджетів від юридичних і фізичних осіб надійшло понад 2,4 мільярда гривень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

У 2018 році платники податку сплачують податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за звітний 2017 рік.