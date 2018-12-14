Міненерговугілля пропонує переглянути норми споживання газу

Станом на 1 жовтня цього року 24,9% домогосподарств не оснащені лічильниками газу.

Міністерство енергетики та вугільної промисловості пропонує Кабінету міністрів переглянути нормативи споживання газу для населення без газових лічильників.

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Про це йдеться в проекті урядової постанови, підготовленої Міненерговугілля.

Згідно з документом, пропонується встановити норму споживання газу на одну людину для домогосподарств з газовою плитою й централізованим гарячим водопостачанням на рівні 5,8 кубометра на період з квітня по вересень, і на рівні 8,8 кубометра на період з жовтня по березень.

Норма споживання для домогосподарств з газовою плитою за відсутності централізованого гарячого водопостачання та газового водонагрівача у разі прийняття проекту постанови становитиме 8,3 кубометра на квітень-вересень і 13,7 кубометра на жовтень-березень.

Споживання газу на одну особу для домогосподарств з газовою плитою та водонагрівачем пропонується встановити на рівні 20 кубометрів в період з квітня по вересень, 25 кубометрів – на жовтень-березень.

Під час відсутності централізованого гарячого водопостачання норму споживання на одну людину для домогосподарств з газовою плитою пропонується встановити на рівні 8,3 кубометра (квітень-вересень) і 13,7 кубометра (жовтень-березень).

У пояснювальній записці зазначено, що станом на 1 жовтня цього року 3,3 мільйона домогосподарств, або 24,9%, не оснащені лічильниками газу.

Як повідомляв УНІАН, у грудні населення отримало квитанції з боргами за попередні періоди. Як повідомили в прес-службі "Регіональної газової компанії", в платіжках інформативно вказана сума перерахунку за час дії занижених норм, які були визнані Верховним Судом незаконними. Сума боргу не підлягає сплаті, на неї не буде нараховуватися пеня та штраф.

7 грудня прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що уряд має намір провести глобальну перевірку облгазів через сверхначислений для споживачів у платіжках за газ.

11 грудня заступник начальника департаменту енергоефективності НАК "Нафтогаз України" Олексій Хабатюк заявив, що облгази втягують споживачів у штучні борги шляхом донарахувань за попередні періоди, щоб позбавити клієнтів можливості скористатися своїм законним правом і змінити постачальника газу.

У серпні 2017 року Кабмін знизив норми споживання газу для побутових споживачів, у яких немає лічильників.

Згідно з цим рішенням, при наявності газової плити та централізованого гарячого водопостачання норма була знижена з 4,4 до 3,3 кубометра на одну людину в місяць. При відсутності гарячого водопостачання та газового водонагрівача норматив був знижений з 7,1 до 5,4 кубометра, а при наявності газового водонагрівача – з 14 до 10,5 кубометра, однак дане рішення було скасовано судом. На даний час в дію вступила попередня постанова, згідно якої норми встановлені на рівні 9,8 кубометра, 18,3 кубометра і 23,6 кубометра на одну особу в місяць.