У Росії думають про заборону валютної іпотеки

Глава ЦБ РФ Ельвіра Набіулліна, виступаючи в Держдумі, заявила, що влада готова приймати нові заходи підтримки позичальників з валютною іпотекою в РФ, повідомляє «Московський комсомолець».

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«Дійсно, проблеми з валютною іпотекою болючі, але я хотіла б, щоб ви правильно розуміли масштаб цієї проблеми. Все-таки в загальному обсязі іпотеки, вона у нас зараз складає більше 3 трильйонів рублів, тільки 2% за кількістю - це валютна іпотека, - сказала Набіулліна. - Кращий варіант - реструктуризація таких кредитів. Ми створили для банків умови, щоб вони реструктурували ці кредити, в тому числі - спеціальний порядок щодо збитків, які у банків виникають. Ми моніторимо ситуацію і бачимо, що банки працюють над цим. Якщо будуть потрібні додаткові заходи, будемо їх приймати».

За її словами, підтримка повинна бути адресною і залежати від доходів: «Треба людям дати можливість вирішити цю ситуацію, вирішити справедливо. Болюча проблема, хоча, як я вже сказала, обмеженого масштабу. На мій погляд, потрібно дивитися в тому числі, хто брав цю валютну іпотеку, тому що люди - це неоднорідний клас позичальників, там є люди з високими доходами, - сказала вона на урядовій годині в Думі. - Допомагати треба тим, хто дійсно потрапив у складну ситуацію».

При цьому, ЦБ РФ готовий створити додаткові умови для того, щоб банки відмовлялися від видачі іпотечних кредитів у валюті. «Центральний банк вже прийняв заходи по дестимулюванню банків видавати таку валютну іпотеку: зараз банкам в 1,5 разу дорожче з точки зору капіталу видавати валютну іпотеку, ніж рублеву. Ми цей коефіцієнт готові підняти для того, аби практично валютна іпотека була заборона. У деяких країнах, до речі, є закони, які забороняють валютну іпотеку, тому що, дійсно, люди не завжди володіють об'ємом знань», - сказала Набіулліна.

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Перший віце-прем'єр РФ Ігор Шувалов відзначив, що Кабмін готовий виділити на допомогу позичальникам з валютною іпотекою кошти з резерву Агентства з іпотечного житлового кредитування (АІЖК): «По валютній іпотеці - у нас є спеціальний резерв у рамках агентства, АІЖК, і ми готові з вами розглянути способи підтримки тих, хто опинився зараз у складній ситуації і не може оплачувати поточні іпотечні платежі за кредитами», - відповів він Набіулліній.