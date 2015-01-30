ДІУ рекомендує банкам встановлювати ставку за іпотекою не вище 18%

Державна іпотечна установа (ДІУ) встановила на поточний рік розмір процентної ставки за іпотечними кредитами при формуванні банківськими установами кредитного портфеля на рівні 15,3% річних, а рекомендована ставка при рефінансуванні позичальників не повинна перевищувати 18% річних.

Як повідомила прес-служба ДІУ, відповідні умови рефінансування первинних кредиторів у 2015 році затверджені правлінням установи.

Згідно з умовами здійснення рефінансування первинних кредиторів для кредитування будівництва об'єктів житлового призначення та придбання житла в цих об'єктах, ДІУ при видачі позикових коштів віддає перевагу банкам, які кредитують забудовників та громадян за рекомендованою ставкою.

Кошти в рамках таких кредитів надаються на термін до 2,5 років у гривні та в розмірі до 75% кошторисної вартості спорудження об'єкта житлового призначення зі ступенем будівельної готовності більше 25%.

За умовами надання ДІУ фінансових кредитів для формування портфеля іпотечних кредитів, відповідно до вимог ДІУ, такі кредити надаються банкам-партнерам установи у гривні на термін до 180 днів під 15,3% річних.

Відповідно до умов надання іпотечних кредитів за стандартами ДІУ в 2015 році, рекомендований розмір процентної ставки при кредитуванні фізичних осіб становить від 15,3% до 18% річних у гривні, при цьому мінімальний термін кредитування становить 5 років, максимальний - 30 років, а рефінансуванню підлягає кредит із терміном погашення від трьох років.

Читайте такожУ Росії ставка за іпотекою перевищила психологічно прийнятний для позичальників рівеньДля отримання таких іпотечних кредитів мінімальний розмір непогашеної суми основного боргу має становити 75 тис. грн, максимальний - 1,6 млн грн.

Співвідношення обов'язкових щомісячних платежів позичальника і членів його сім'ї, у разі якщо вони виступають фінансовими поручителями в рамках іпотечного кредиту, до їх щомісячного сукупного доходу не повинне перевищувати 50%.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2012 року ДІУ підвищила ставку рефінансування іпотечних кредитів, наданих банками-партнерами ДІУ, з 11%, що діяли з 2010 року, до 18% річних у гривні. Проте вже в березні 2013 року ДІУ знизила ставку рефінансування банків за іпотечними кредитами з 18 до 15,3% річних.

Довідка УНІАН. Державна іпотечна установа в Україні створена постановою Кабінету міністрів України 8 жовтня 2004 року. Засновником ДІУ виступила держава в особі Кабміну.

Основною метою діяльності ДІУ є рефінансування іпотечних кредитів за рахунок коштів, отриманих від розміщення своїх облігацій. Папери розміщуються шляхом відкритого продажу на території України серед інвесторів - юридичних і фізичних осіб, резидентів і нерезидентів. Облігації ДІУ розміщує самостійно. За паперами видається 100% державна гарантія.

У 2013 році установа спрямувала на розвиток ринку іпотечного кредитування майже 740 млн грн. Зокрема, установа рефінансувала 603 іпотечних кредиту на суму 145,2 млн грн. Крім того, банкам надано фінансові кредити для формування іпотечного портфеля обсягом 594,4 млн грн. Крім цього, ДІУ направило 375,8 млн грн на завершення будівництва житлових об'єктів.

Чистий прибуток установи у 2013 році скоротився майже в 2,4 рази порівняно з 2012 роком - до 12,65 млн грн, а чистий дохід знизився на 15,1% - до 208,38 млн грн.