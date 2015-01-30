Борги українців за компослуги зросли до 14,7 млрд гривень

Про це повідомила Державна служба статистики України.

За даними служби, середній термін заборгованості становить 4,5 місяця.

Усього у 2014 році українці сплатили за житлово-комунальні послуги 36,4 млрд грн, що становило 92,2% нарахованих за цей період сум. Найвищий рівень оплати спостерігався у Вінницькій та Івано-Франківській областях (104,3 та 99,6% відповідно), а найнижчий - у Донецькій області (82,2%).

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За інформацією Держстату, середні нарахування за житлово-комунальні послуги на одного власника особового рахунку з урахуванням споживання електроенергії (з розрахунку 150 кВт/год) у грудні 2014 року порівняно з аналогічним періодом 2013 року зросли на 26,3% - до 660 грн.

Також повідомляється, що у 2014 році з населенням було укладено 42,8 тис. договорів про погашення реструктуризованої заборгованості на загальну суму 134,5 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, заборгованість населення України з оплати житлово-комунальних послуг у листопаді 2014 року порівняно із жовтнем зросла на 16,1% - до 13,696 млрд грн. Станом на 1 січня 2014 року заборгованість населення становила 11,911 млрд грн.

У 2013 році українці сплатили за житлово-комунальні послуги 38,4 млрд грн, що склало 99% нарахованих за цей період сум.

Також у вересні повідомлялося, що тарифи на житлово-комунальні послуги обіцяють підвищити ще тричі.