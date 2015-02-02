Яценюк хоче добудувати готові на 80% будинки для розміщення переселенців

Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк доручив провести інвентаризацію всіх об’єктів нерухомості, готовність яких становить вище 80%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Яценюк заявив під час виїзного засідання Державної комісії з надзвичайних ситуацій сьогодні у Запоріжжі.

“По всім областям я даю вказівку провести інвентаризацію всіх об’єктів нерухомості, які знаходяться в стадії готовності будівництва вище 80%. Після цього до Мінрегіонбуду подати зведені дані про те, яка вартість будівництва і терміни добудови таких об'єктів. Далі після цього треба прийняти програму, з одного боку, по фінансуванню добудови цих об'єктів для розміщення тимчасово переселених осіб. Ми подумаємо разом з банківським сектором, як вирішити питання фінансування і видачу довготермінового кредиту”, - сказав він.

Глава уряду наголосив, що на сьогодні вже близько 1 мільйона людей зареєстровані як тимчасово переміщені особи.