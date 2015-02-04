Будівництво в Україні за рік подорожчало майже на 10%

Ціни на будівельно-монтажні роботи (БМР) в Україні в 2014 році порівняно з 2013 роком зросли на 9,5%, повідомляє Державна служба статистики України.

Згідно з повідомленням, підвищення цін на БМР спостерігалося у всіх сферах будівництва. За даними Держстату, найбільше зросли ціни на будівельно-монтажні роботи у сфері будівництва транспортних споруд та інших інженерних споруд - на 12,3% і 14,4% відповідно. А найменше зросла вартість будівельно-монтажних робіт у сфері будівництва житлових будинків - на 6,9%.

При цьому вартість БМР в грудні 2014 року порівняно з листопадом зросла на 1,5% (у листопаді зниження щодо жовтня становило 1,8%).

У Держстаті зазначили, що найбільше зростання на БМР у грудні зафіксовано у сфері будівництва трубопроводів, комунікацій та ліній електропередач - 2,7%. Найменше зростання цін на БМР у грудні щодо листопада спостерігалося в будівництві транспортних, а також комплексних промислових споруд - 1,2%.

Як повідомляв УНІАН, ціни на будівельно-монтажні роботи в Україні, за даними Держстату, в 2013 році зросли на 5,6% у порівнянні з 2012 роком. У 2012 році вартість будівельно-монтажних робіт у країні зросла на 12,6% у порівнянні з 2011 роком.