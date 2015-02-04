Покупцям квартир рекомендують перевіряти наявність дозволів у забудовників

Державна архітектурно-будівельна інспекція України (Держархбудінспекція) рекомендує громадянам перевіряти у відомстві наявність дозволів на будівництво у забудовників, аби не постраждати від дій шахраїв.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Держархбудінспекції, про це сказав голова відомства Максим Мартинюк.

«Щоб не стати жертвами шахраїв, рекомендую заздалегідь звертатися в Держархбудінспекцію і перевіряти у забудовника дозволу на будівництво певного об'єкту. Це можна перевірити самостійно через відкритий Реєстр дозвільних документів або звернувшись до Держархбудінспекції за консультацією», - сказав Мартинюк.

Він також зазначив, що купуючи житло за ціною суттєво нижчою від ринкової, треба бути особливо обережним, адже за цією дешевизною також часто ховаються шахраї. Тому вклавши гроші в таке будівництво, є ризик втратити всі заощадження, а квартири так і не одержати.

Читайте такожЯценюк хоче добудувати готові на 80% будинки для розміщення переселенцівЯк повідомляв УНІАН, наприкінці січня співробітники правоохоронних органів зупинили будівництво в Києві чотирьох житлових комплексів і вилучили будівельну техніку через відсутність у забудовників дозвільної документації. Так, правоохоронці зупинили будівництво житлових комплексів «Перлина Троєщини», «Сосновий бір», «Східні ворота» і «Мозаїка».