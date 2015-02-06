Державі повернуто розкрадені командою Януковича землі на мільярд гривень - Ярема

В банках України арештовані вклади і цінні папери на суму понад 6 млрд грн та 2 млрд доларів США.

Про це під час виступу у Верховній Раді розповів генпрокурор Віталій Ярема, пише Українська правда.

"Арештоване рухоме та нерухоме майно високопосадовців, у тому числі земельні ділянки, будинки, нежитлові приміщення, автомобілі, десятки кілограмів золота та вироби з дорогоцінних металів", – додав він.

За словами Яреми, державі вже повернуто понад 500 га розкрадених Януковичем і його прибічниками земель вартістю близько 1 млрд гривень, у тому числі – Межигір'я і Сухолуччя.

"Загалом у минулому році повернуто та попереджено вилучення більше 97 тисяч га земель на суму понад 7 млрд грн. Припинено незаконне користування 15 тисячами га мисливських угідь "Укрмістобудпроектом", який пов'язували з сім'єю Пшонки. У провадженні судів перебувають позови про повернення земель на суму понад 2 млрд гривень", – сказав прокурор.

Читайте такожГенпрокурор пояснив, чому Льовочкін та інші соратники Януковича спокійно сидять у РадіЗа здійснення злочинів проти учасників Євромайдану, додав Ярема, прокуратурою притягнуто до відповідальності керівника облради, двох керівників облдержадміністрацій, одного прокурора області, сім керівників територіальних підрозділів органів внутрішніх справ, 50 працівників міліції різних рівнів, а також 12 "тітушок".

Крім того, розслідуються факти незаконного притягнення до відповідальності активістів Євромайдану, зокрема – автомайданівців.

Також Ярема розповів про економічні злочини колишніх вищих чиновників.

Зокрема, екс-міністр доходів і зборів Олександр Клименко, за його словами створив систему приватних підприємств, які через ланцюг фіктивних господарських операцій ухилились від сплати податків та митних платежів на суму понад 6,1 млрд грн.

Колишнім керівництвом "Укртелекому", Державної служби спецзв'язку та захисту інформації за участі Януковича, Азарова та міністра фінансів Юрія Колобова, за його словами, здійснено розтрату державник коштів на суму 220 млн грн.

Екс-глава Нацбанку і віце-прем'єр Сергій Арбузов, додав Ярема, розтратив 120 млн грн.

"Так званий бізнесмен (Сергій) Курченко за змовою з одним з колишніх керівників Нацбанку, якому оголошена підозра, заволодів державними коштами на суму понад 2 млрд грн", – повідомив він.

За словами Яреми, докази злочинів колишніх чиновників вже направлені до Гаагського трибуналу і ЄС.