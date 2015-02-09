В Україні затвердили нацстандарт проведення термомодернізації житлових будинків

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства (Мінрегіон) затвердило національний стандарт «Керівництво з виконання термомодернізації житлових будинків», спрямований на впровадження єдиних підходів при комплексній термомодернізації житла, його реконструкції та капітальному ремонті.

Як повідомила прес-служба Мінрегіону з посиланням на департамент систем життєзабезпечення та житлової політики міністерства, цей нацстандарт набуває чинності з 1 жовтня 2015 року.

Згідно з повідомленням, документ спрямовано на встановлення переліку й порядку проведення робіт із комплексної термомодернізації житлових будинків, встановлення переліку й вимог до документації, а також надання загальної допомоги архітекторам, проектувальникам і організаціям, що виконують роботи з комплексної термомодернізації. Крім того, нацстандарт встановлює вимоги до організацій, які виконують капремонт і реконструкцію будівель, роботи з утеплення, а також ремонт і реконструкцію інженерних мереж тощо.

У Мінрегіоні також зазначили, що впровадження стандарту спрямовано на економію енергоресурсів за рахунок зменшення енерговитрат у житловому фонді, а також збільшення термінів експлуатації будівель.

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Як повідомляв УНІАН, за даними Мінрегіону, споживання й втрати теплової енергії в більшості багатоквартирних будинків в Україні в 3-3,5 разу перевищують європейські стандарти споживання. При цьому, за оцінками Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження, на модернізацію житлового фонду України до 2020 року необхідно близько 1 трлн грн.

Водночас, за розрахунками Інституту газу Національної академії наук, скорочення втрат теплової енергії в Україні в результаті теплосанації будівель може становити близько 41%. У грошовому еквіваленті економія бюджетних коштів оцінюється на рівні 150-600 млрд грн.