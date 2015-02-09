Дохідність готелів Києва у 2014 році знизилася на 40%

Такі дані містяться в огляді ринку готельної нерухомості Києва, складеному експертами українського підрозділу консалтингової компанії Colliers International.

За даними аналітиків, минулого року готелі усіх категорій в Києві відчули зниження туристичної і бізнес-активності, що негативно позначилося на показниках їх операційної діяльності. У 2014 році заповнюваність столичних готелів в середньому знизилася з 55% на початок року до рівня близько 30% на кінець року.

«Через нестабільну економічну і політичну ситуацію в Україні і напружені відносини з Росією, туристи з Росії, які раніше становили значну частину турпотоку, звели кількість ділових і туристичних поїздок до нашої країни до мінімуму. Водночас істотно скоротилося число відвідувачів готелів як з інших країн, так і з інших регіонів України», - цитує прес-служба керуючого директора Colliers International (Україна) Олександра Носаченка

За його словами, в таких умовах готельєри зосередили свою увагу на оптимізації своїх операційних витрат. За даними Colliers, найбільш фінансово стійкими виявилися готелі, вартість номерів яких прив'язана до іноземної валюти (долару або євро).

Переважно це готелі категорії «5 зірок» і якісні готелі категорії «4 зірки». При цьому дохідність самих готелів знизилася на 40% і зачепила всі категорії», - підкреслили в компанії.

При цьому вартість номера в євро станом на кінець 2014 року порівняно з початком року у готелях категорії «5 зірок» практично не змінилася (348 євро), а в готелях категорії «4 зірки» і категорія «3 зірки» знизилася на 35% і 39%, до 112 євро і 56 євро відповідно.

Водночас, за інформацією Colliers International, фактична середня вартість номерів була нижче заявленої вартості приблизно в 2-3 рази за рахунок дії знижок і різних програм лояльності.

Як повідомляв УНІАН, за даними консалтингової компанії UTG, у 2013 році дохідність номерів у готелях Києва знизилася на 10% порівняно з 2012 роком. На думку старшого аналітика департаменту стратегічного консалтингу UTG Костянтина Олійника, причиною зниження дохідності у 2013 році був великий обсяг введення в експлуатацію готелів у Києві до чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Це призвело до посилення конкуренції на ринку готельної нерухомості столиці, зниження заповнюваності, зниження цін у готелях і, як результат, до падіння дохідності.

Довідка УНІАН. Colliers International – міжнародна консалтингова компанія, що надає послуги у сфері комерційної нерухомості. Colliers International нараховує понад 12 тис. співробітників, які працюють у приблизно 300 офісах у більш ніж 61 країні світу, зокрема на території СНД і країн Балтії.

Представництво Collіers Іnternatіonal в Україні працює з 1997 року в Києві.