Експерти прогнозують подорожчання «первинки» Києва ще на 10-15%

Вартість житла на первинному ринку нерухомості Києва в 2015 році продовжить зростати через збільшення цін на будматеріали, інженерні системи і будівельно-монтажні роботи, прогнозоване зростання за підсумками першого кварталу 2015 року становитиме 10-15%.

Відповідний прогноз міститься в огляді ринку первинної нерухомості Києва, складеному консалтинговою компанією City Development Solution (CDS).

«Зростання гривневих цін, що спостерігається впродовж всього 2014 року, продовжиться і в 2015 р., що обумовлене зростанням вартості будівельно-монтажних робіт, матеріалів та інженерних систем. Прогнозоване зростання за підсумками I кварталу 2015 р. – 10-15%», - говориться в огляді.

При цьому, на думку аналітиків, цінова політика забудовників наступного року буде досить гнучкою, що виражатиметься в умовах придбання. Зокрема - дисконтах, що стимулюють до більшої суми першого внеску, умов і періоду розстрочки, фіксації курсу долара тощо. Водночас, найбільшим попитом у 2015 році, за прогнозами CDS, користуватимуться бюджетні квартири вартістю до 800 тис. грн, на які припаде 2/3 всього обсягу операцій.

Експерти також прогнозують, що в умовах економічної та політичної нестабільності в Україні обсяг нової пропозиції на «первинці» столиці, а також кількість операцій в 2015 році продовжать зниження.

«Істотного розширення пропозиції в 2015 році не передбачається. У нинішніх умовах шанси вийти на ринок мають ті проекти, де інвестор може профінансувати, як мінімум 30-40% будівництва за рахунок власних або залучених коштів. Обсяг нової пропозиції скоротиться на 30% щодо 2014 року», - вважають експерти CDS.

Крім того, вони відзначили, що ринок первинної житлової нерухомості в умовах курсової нестабільності продовжить поступово «переходити» на ціноутворення в гривні. За даними компанії, до кінця 2014 року на «первинці» столиці вже 79% всієї пропозиції було номіноване в гривні.

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Як повідомляв УНІАН, за даними інформаційно-аналітичного порталу «Столична нерухомість», за 2014 рік вартість квартир на «первинці» столиці через девальвацію національної валюти, а також подорожчання будматеріалів і пального зросла на 23,6% - до 16 480 грн/кв. м.