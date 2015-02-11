Рада не змогла подолати вето президента на закон щодо заборони примусового стягнення житла

Верховна Рада відхилила Закон "Про внесення змін до Закону України "Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті" щодо посилення захисту прав позичальників" (№ 1610).

Як передає кореспондент УНІАН, “за” проголосували лише 14 із 204 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

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Також парламент не зміг подолати вето президента України на даний закон. За дане рішення проголосували лише 129 із 214 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі. Це означає, що не прийнято жодного рішення і закон вважається відхиленим.

На засіданні парламенту лідер фракції Радикальної партії Олег Ляшко наголосив, що багато народних депутатів «витягли карточки (картки для голосування - УНІАН) і злиняли із зали».

Він звернув увагу на те, що у сесійній залі немає навіть 226 народних депутатів - мінімальної кількості для участі у голосуванні.

Закон був ухвалений 28 грудня 2014 року, але заветований президентом.

Як сказано у висновках, законом пропонувалося уточнити, що заборона примусового стягнення у безспірному порядку нерухомого житлового майна, яке вважається предметом застави згідно із статтею 4 Закону "Про заставу" та/або предметом іпотеки згідно із статтею 5 Закону "Про іпотеку", якщо таке майно виступає як забезпечення зобов'язань громадянина України (позичальника або майнового поручителя) за споживчими кредитами, наданими йому кредитними установами – резидентами України в іноземній валюті, та іншого майна (майнових прав), яке відповідно до законодавства або кредитного договору підлягає стягненню з такого позичальника, поширюється і на випадки примусового стягнення такого майна за виконавчим написом нотаріуса.

Крім того, пропонувалося встановити, що вимога стосовно заборони кредитним установам здійснювати уступку (продаж, передачу) заборгованості або боргу за споживчими кредитами, наданими громадянам України кредитними установами – резидентами України в іноземній валюті, не поширюється на банки, віднесені до категорії неплатоспроможних та щодо яких здійснюються процедури виведення з ринку відповідно до Закону "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" у частині уступки (продажу, передання) заборгованості або боргу на користь (у власність) іншої особи (пропонована редакція пункту 7 Закону "Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті").

У висновках президента до закону сказано, що він «не вирішує проблеми громадян (позичальників або майнових поручителів) за споживчими кредитами, наданими їм кредитними установами – резидентами України в іноземній валюті, оскільки законом лише пропонується уточнити вже існуючий механізм заборони на стягнення майна таких громадян, а не комплексно вирішити проблему з погашення валютних кредитів. Такі позичальники внаслідок девальвації національної валюти не мають можливості обслуговувати свою кредитну заборгованість, обсяг якої змінюється відповідно до коливань валютного обмінного курсу».

«Таким чином, закон, що розглядається, фактично лише відтерміновує вирішення проблеми погашення банківських кредитів в іноземній валюті на невизначений строк, залишивши позичальника сам на сам зі зростаючим за нинішніх умов боргом», - йдеться у висновках.

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У висновках сказано: «Отже, відсутність комплексного врегулювання питання погашення заборгованості громадян (позичальників або майнових поручителів) за споживчими кредитами, наданими їм кредитними установами – резидентами України в іноземній валюті, призводить до стійкого погіршення ситуації в банківській системі, зниження її ліквідності, а також подальшого зубожіння населення та збільшення соціальної напруги».

Президент пропонував Закон "Про внесення змін до Закону України "Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті" щодо посилення захисту прав позичальників" відхилити.