ЖК «МОНАКО» - власне князівство у центрі Львова

Житловий комплекс «Монако» від будівельної корпорації «Ріел» - це житло, що надихає своєю вишуканістю, вабить магнетизмом та унікальністю. З метою створення найкращих умов проживання у комплексі класу люкс у львівському «Монако» заплановано всього лише 15 квартир.Слід зауважити, що ці апартаменти будуть розкішними і на 100 % підсилять статус власника, адже недарма комплекс носить назву однієї з найменших за розміром країни світу, проте такої жаданої та омріяної для проживання.

ЖК «Монако» представляє собою модерновий п’ятиповерховий будинок з мансардою у серці історичного Львова з усіма вигодами та інноваційними технологіями енергозбереження.Квартири мають зручне планування внутрішнього простору та відповідають сучасним вимогам новобудов. Володіти апартаментами у такому будинку не просто престижно – це ознака певного статусу його мешканців, для яких головне психологічний комфорт і спільність інтересів.

Крім того, новобудова розташована в історичному центрі міста, тому відчути усі переваги життя в «Монако» буде дуже просто.Розвинена інфраструктура та усе необхідне для затишного і зручного життя знаходиться поруч. Наприклад, робити закупи майбутні мешканці апартаментів зможуть у ТЦ «ForumLviv» та «Магнус», на міських ринках«Добробут» та «Краківський», відпочивати з дітлахами на дитячому майданчику, культурно проводити дозвілля у Театрі опери та балету, а у разі необхідності отримувати якісну лікарську допомогу у Медичному центрі Святої Параскеви тощо.

Важлива особливість житлового комплексу «Монако» - обмежена кількість квартир, преміальна якість та архітектурна цінність проекту. Будівництво об’єкту розпочато у І кварталі 2015 і триватиме до ІІ кварталу 2016 року. Кращого подарунку для себе та своїх рідних годі й шукати!Не зволікайте, купуйте квартиру в «Монако» вже сьогодні, адже Ви варті якісного життя та достойного житла!

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