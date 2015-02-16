Введення в експлуатацію житла в Україні за рік знизилося на 13%

Показник введення в експлуатацію житла в Україні (без урахування окупованого Криму) в 2014 році порівняно з 2013 роком знизилося на 13,2% - до 9,741 млн кв. м, повідомила Державна служба статистики України.

За даними Держстату, 202,7 тис. кв. м житла (2,1% від загального обсягу) введено згідно з тимчасовим порядком прийняття в експлуатацію будинків, побудованих без дозволу на виконання будівельних робіт. Таким чином, обсяг прийнятого в експлуатацію житла за 2014 рік без урахування житла, прийнятого відповідно до цього порядку, збільшився на 15,9% порівняно з 2013 роком - до 9,539 млн кв. м.

Зокрема, в міських населених пунктах у 2014 році введено в експлуатацію 6,645 млн кв. м, у сільській місцевості – 3,097 млн кв. м. При цьому 53% із загального обсягу житла введено в будинках з двома квартирами і більше, 46,7% - в одноквартирних будинках і 0,3% - у гуртожитках.

Загалом торік введено в експлуатацію 105,24 тис. квартир, середня площа яких становила 89,2 кв. м.

У Київській, Львівській, Івано-Франківській, Одеській областях та місті Києві прийнято в експлуатацію 60,7% від загального обсягу введеного в Україні житла. У Києві та області за звітний період введено 1,442 млн кв. м і 1,727 млн кв. м житла відповідно.

За рахунок коштів держбюджету в 2014 році введено лише 32,7 тис. кв. м житла (0,3% від загального обсягу), що на 34,1% менше від рівня відповідного періоду минулого року.

За інформацією Держстату, скорочення обсягів введення житла (без урахування тимчасового порядку) за підсумками 2014 року зафіксовано в п'яти областях України: Луганській (на 46,9%, до 55 тис. кв. м), Донецькій (на 40%, до 188, 9 тис. кв. м), Херсонській (на 4,5%, до 114,5 тис. кв. м), Тернопільській (на 1,4%, до 238,8 тис. кв. м) та Кіровоградській (на 0,2%, до 56,9 тис. кв. м). Найкращі показники зростання торік були зафіксовані в Хмельницькій області - у 2,1 разу, до 349 тис. кв. м, а також у Львівській та Вінницькій областях - на 69,3%, до 954,4 тис. кв. м і 59,7%, до 287,6 тис. кв. м відповідно.

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Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, показник введення в експлуатацію житла в Україні в 2013 році збільшився на 4,4% порівняно з 2012 роком - до 11,217 млн кв. м. Обсяг прийнятого в експлуатацію житла у 2013 році без урахування житла, прийнятого відповідно до тимчасового порядку прийняття в експлуатацію будинків, побудованих без дозволу на виконання будівельних робіт, збільшився на 20% порівняно з 2012 роком - до 8,232 млн кв. м.