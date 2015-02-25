Будівельні підприємства за місяць скоротили обсяги робіт на 37%

Будівельні підприємства України в січні 2015 року скоротили обсяги робіт порівняно з аналогічним періодом минулого року на 36,7% - до 2,074 млрд грн, повідомила Державна служба статистики України.

За даними Держстату, будівельні підприємства зменшили обсяг робіт з будівництва будівель на 32,6% - до 1,058 млрд грн. При цьому обсяг робіт з будівництва житлових будинків збільшився на 0,9% - до 602,8 млн грн, а з будівництва нежитлових об'єктів - скоротився на 54,2%, до 454,9 млн грн. Обсяг робіт з будівництва інженерних споруд знизився на 40,6% - до 1,017 млрд грн.

Роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння минулого місяця становили 85,2% від загального обсягу, роботи з капітального та поточного ремонту - 6,8% і 8% відповідно.

Зростання обсягів будівництва за підсумками січня було зафіксоване лише у Тернопільській (на 83,4%, до 37,5 млн грн), Чернігівської (на 23,6%, до 28,7 млн грн) та Сумській (на 5,7%, до 41,1 млн грн) областях.

За даними Держстату, будівельні підприємства Києва за звітний період знизили обсяги робіт на 41,3% - до 454,5 млн грн, виконавши 21,9% від загального обсягу робіт в країні.

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Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, будівельні підприємства України в 2014 році скоротили обсяги робіт порівняно з 2013 роком на 21,7% - до 50,2 млрд грн.