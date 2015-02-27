У Росії валютні іпотечники подали позов у суд до Центробанку через обвал рубля

У Росії Товариство захисту прав споживачів (ТЗПС) і рух валютних іпотечників подали в суд на Центробанк, вимагаючи визнати незаконною «бездіяльність ЦБ, виражену у відсутності захисту і стабілізації курсу рубля», повідомляється на сайті ТЗПС.

Позов був поданий 27 лютого 2015 року. У повідомленні наголошується, що в Росії від валютної іпотеки постраждало близько ста тисяч людей, для відстоювання своїх прав вони об'єдналися в Всеросійський рух валютних позичальників.

Читайте такожБанк Росії за місяць продав $2,3 мільярда заради підтримки рубляВ позові наголошується, що згідно з п. 2 ст. 75 Конституції РФ, «захист і забезпечення стійкості рубля - основна функція Центрального банку Російської Федерації, яку він здійснює незалежно від інших органів державної влади». Ст. 40 Конституції РФ гарантує кожному право на житло. Однак внаслідок ситуації, що склалася не з вини одержувачів валютної іпотеки, єдине житло можуть втратити десятки тисяч російських сімей.

На думку ТЗПС, Центробанк своєю бездіяльністю порушив права величезної кількості сімей - одержувачів валютної іпотеки. Він не виконав вимоги закону і Конституції щодо обов'язку з захисту і забезпечення стабільності національної валюти, крім того, не забезпечив виконання публічних обіцянок щодо підтримання валютного коридору.

В даний час десятки тисяч росіян опинилися на межі зубожіння: в умовах різкого знецінення рубля валютні позичальники зіткнулися з неможливістю повною мірою оплачувати взяті кредити, деякі з них можуть втратити єдине житло.

«Очевидно, що споживачі не були в змозі оцінити подібного роду ризики, коли брали кредити, вони розраховували на те, що Центральний банк буде захищати і забезпечувати стійкість рубля в повній відповідності зі своєю основною функцією, передбаченою законом», - зазначив глава ТЗПС Михайло Аншаков.

Читайте такожMoody's знизило до "сміттєвого" рівня рейтинги 14 російських компаній, серед них "Газпром" і "Лукойл"ТЗПС вважає, що ситуація, в якій опинилися одержувачі валютної іпотеки, не є наслідком їх особистого прорахунку, а викликана виключно прорахунками економічної політики уряду РФ і бездіяльністю Центрального банку, який не впорався зі своєю основною функцією.

У разі задоволення позову споживачі на наступному етапі зможуть індивідуально вимагати відшкодування заподіяного збитку від Центробанку.