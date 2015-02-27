Борг населення за комуналку становить понад 13 мільярдів

Заборгованість населення України зі сплати житлово-комунальних послуг у січні 2015 року порівняно з груднем 2014 року скоротилася на 11,7% - до 13,045 млрд грн, повідомила Державна служба статистики України.

За даними служби, середній термін заборгованості становить 2,4 місяця.

Загалом у січні українці сплатили за житлово-комунальні послуги 4,8 млрд грн, що становило 88,3% нарахованих за цей період сум. Найвищий рівень оплати зафіксовано у Києві, Вінницькій і Сумській областях (117,4–98,4%), а найнижчий – у Донецькій і Луганській областях (72,2% і 72,3%, відповідно).

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За інформацією Держстату, середні нарахування за житлово-комунальні послуги на одного власника особового рахунку з урахуванням споживання електроенергії (з розрахунку 150 кВт/год.) у січні 2015 року порівняно з аналогічним місяцем 2014 року зросли на 22,5% - до 695,2 грн.

Також повідомляється, що в 2014 році з населенням було укладено 2 тисячі договорів про погашення реструктуризованої заборгованості на загальну суму 6,8 млн грн.

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Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, заборгованість населення України з оплати житлово-комунальних послуг у грудні 2014 року порівняно з листопадом збільшилася на 7,4% - до 14,708 млрд грн.

У 2014 році українці сплатили за житлово-комунальні послуги 36,4 млрд грн, що становило 92,2% нарахованих за цей період сум.