Вторинне житло Києва за місяць подорожчало в гривнях на 87%, первинне - на 23%

Середня вартість квартир на первинному ринку нерухомості Києва в лютому 2015 року порівняно з січнем зросла на 22,73% - до 21 202 грн/кв. м порівняно з лютим 2014 року ціни зросли на 54,2%.

Про це повідомив у своєму щомісячному звіті інформаційно-аналітичний портал «Столична нерухомість».

За даними експертів, минулого місяця на первинному ринку найбільше подорожчали квартири преміум-класу - на 33,16%, до 39 458 грн/кв. м. Вартість квартир бізнес-класу в новобудовах Києва зросла на 19,67% - до 24 243 грн/кв. м. Найменше в лютому подорожчало житло економ-класу - на 14,65%, до 13 299 грн/кв. м.

Аналітики також відзначили, що минулого місяця до продажу пропонувалися квартири 68 операторів у 131 об'єкті. У структурі пропозиції первинного житла переважають новобудови економ-класу - 55%. Новобудови бізнес-класу становлять 30% від загальної кількості, преміум-класу - 15%.

При цьому пропозиція квартир на ринку новобудов Києва у лютому порівняно з січнем в загальній площі і грошовому вираженні зросла на 0,5% і 23,66% відповідно.

Середня вартість квартир у гривні на вторинному ринку нерухомості Києва в лютому 2015 року порівняно з січнем через різку девальвацію національної валюти зросла на 86,6%, до 51 799 грн/кв. м, при цьому в доларовому еквіваленті середньозважена ціна пропозиції зменшилася на 1,6% - до 1 727 дол./кв. м.

За даними аналітиків, щодо лютого 2014 року середня ціна за 1 кв. м у гривні в лютому 2015 року збільшилася більш ніж у 2,6 разу, а в доларах - знизилася на 12,9%. Згідно зі звітом, минулого місяця 4-кімнатні квартири подорожчали на 88,7%, до 53 446 грн/кв. м, 3-кімнатні - на 86,5%, до 52,209 грн/кв. м, 2-кімнатні - на 86,4%, до 52955 грн/кв. м. Середня вартість пропозиції 1-кімнатних квартир в столиці зросла на 86,5% - до 49 488 грн/кв. м.

Кількість представлених до продажу квартир в лютому збільшилася на 2,9% щодо січня і становить 18,05 тис. квартир. Обсяг пропозиції в загальній площі збільшився на 2,6%, а в грошовому вираженні - на 92%.

У структурі пропозицій 1-кімнатні квартири займають 27%, 2-кімнатні - 32%, 3-кімнатні - 34% і 4-кімнатні - 7%.

Читайте такожВведення в експлуатацію житла в Україні за рік знизилося на 13%

Як повідомляв УНІАН, у січні 2015 року середня вартість квартир на первинному ринку нерухомості Києва зросла на 4,83% порівняно з груднем - до 17 276 грн/кв. м.

За даними інформаційно-аналітичного порталу «Столична нерухомість», за 2014 рік вартість квартир на первинному ринку столиці зросла на 23,6% через девальвацію національної валюти, а також подорожчання будматеріалів і пального.

Середня вартість квартир у гривні на вторинному ринку нерухомості Києва в січні 2015 року порівняно з груднем 2014 року знизилася на 0,6%, до 27 753 грн/кв. м, при цьому в доларовому еквіваленті середньозважена ціна пропозиції знизилася на 1%, до 1 775 дол./кв. м.

У 2014 році, через більш ніж двократну девальвацію національної валюти за доларової номінації вартості квартир, гривневі ціни на «вторинку» в столиці зросли на 76%. Середня вартість житла в доларах у Києві за минулий рік знизилася на 10,7%.