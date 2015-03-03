Ціна газу для теплокомуненерго з квітня зросте в 2,2 разу

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, в рамках виконання Меморандуму з ключовим кредитором країни Міжнародним валютним фондом, підвищила з 1 квітня цього року ціну на газ для підприємств теплокомуненерго, що виробляють тепло для населення, в 2,2 раза – до 2 934 грн за тисячу кубометрів палива.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні комісії сьогодні, 3 березня.

Як зазначив представник комісії, встановлений тариф на газ для ТКЕ компенсує лише 24% витрат на виробництво тепла для населення.

Раніше НКРЕКП ухвалила рішення підвищити з 1 квітня цього року мінімальний тариф на газ для населення в 3,3 разу – до 3 600 грн за тисячу кубометрів палива. Згідно з рішенням комісії, мінімальний тариф для населення встановлюється в опалювальний сезон із 1 жовтня по 30 квітня при максимальному споживанні палива обсягом до 200 кубометрів на місяць. У разі перевищення встановленого мінімального обсягу, подальші обсяги оплачуються з розрахунку 7 188 грн за тисячу кубометрів.

У період міжсезоння - з 1 травня по 30 вересня - вартість природного газу становитиме 7 188 грн за тисячу кубометрів, незалежно від обсягів споживання.

Крім того, за рішенням НКРЕКП, тариф на газ для населення для приготування їжі встановлюється з 1 квітня на рівні 7 188 грн за тисячу кубометрів, що в 6 разів перевищує діючий тариф.