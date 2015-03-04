У Нацкомісії пояснили, для чого продовжили опалювальний період

Продовження опалювального періоду до 30 квітня, закріплене постановою уряду від 2 березня, зроблене з метою збереження пільгової ціни на газ для населення у розмірі 3600 грн за тисячу кубометрів і не означає фактичного опалення до кінця квітня, повідомив журналістам голова Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Дмитро Вовк.

"Резонанс був викликаний тим, що збільшено опалювальний період до 1 травня фактично. Насправді це не період опалювальний, а період застосування пільгової ціни у розмірі 3600 грн за тисячу кубометрів. Насправді це для населення плюс. Якщо ми змінимо назву на "період застосування пільгової ціни", думаю, у всіх зникнуть питання", - сказав Вовк.

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При цьому міністр енергетики і вугільної промисловості Володимир Демчишин відзначив, що фактичне опалення завершиться відповідно до раніше діючих нормативів, які передбачають наявність середньоденної температури більш як 8 градусів упродовж трьох днів.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів змінив кордони опалювального періоду, подовживши його на місяць - з 1 жовтня по 30 квітня.