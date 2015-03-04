Українці знову платитимуть за опалення протягом усього року

Кабінет міністрів України вирішив повернути попередню систему плати за опалення протягом 12 місяців.

Про це сказав міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин, повідомили в Кабміні.

Міністр зазначив, що споживачі платитимуть упродовж 12 місяців – саме на такий період буде розбито плату за теплопостачання. «На 12 місяців розбивається оплата. Це буде середньоарифметична сума з подальшим коригуванням. Повертаємося до тієї системи, яка існувала раніше», - сказав Демчишин.

Він додав, що період застосування пільгової ціни на опалення збільшено до 1 травня. Демчишин наголосив, що урядовим рішенням «збільшено не опалювальний період, а період застосування пільгової ціни на опалення в розмірі 3600 гривень за тис. куб м».

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Водночас він повідомив, що всі малозабезпечені родини, які потребують допомоги в оплаті за комунальні послуги, отримуватимуть субсидії від держави. Для цього Міністерством соціальної політики розроблено новий, значно спрощений, механізм надання субсидій населенню.

«Той мільйон домогосподарств, які сьогодні отримували субсидії, й надалі будуть автоматично отримувати. Будуть долучатися нові учасники – система дуже проста. На неплатежі ми не розраховуємо у великому обсязі», - запевнив міністр.