Порошенко спростив виділення земельних ділянок

Як повідомляє прес-служба президента, закон спрощує процедуру реалізації прав громадян на безоплатну передачу їм земельних ділянок із земель державної або комунальної власності.

Крім того, закон унеможливлює затягування процесу погодження проектів землеустрою.

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Як зазначається у повідомленні, на сьогодні існує проблема, коли працівники відповідних органів влади затягують погодження проектів землеустрою, вимагають усунення недоліків, не надаючи повного переліку, який необхідно виправити. Усунення таких недоліків триває роками, громадяни витрачають великі кошти на переоформлення документів та не можуть реалізувати свої права гарантовані Конституцією. У зв’язку з цим дана законодавча ініціатива покликана встановити чіткі вимоги до відповідних органів влади надавати вичерпний перелік зауважень, з метою їхнього подальшого усунення особами, що подали документи для погодження проектів землеустрою.

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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила цей закон 11 лютого. За нього проголосували 296 народних депутатів.