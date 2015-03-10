Президент ветував закон, що зобов'язує Нацкомісію погоджувати з Кабміном тарифи

Президент України Петро Порошенко ветував закон, ухвалений Верховною Радою в лютому 2015 року, що зобов'язує Національну комісію, яка здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, а також інші державні колегіальні органи, погоджувати з Кабінетом міністрів тарифи, які встановлюються на рівні нижчому від економічно обгрунтованого.

Відповідна інформація про повернення президентом закону «Про внесення змін до деяких законів про встановлення цін (тарифів)» обнародувана на сайті парламенту у вівторок, 10 березня.

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Як повідомляв УНІАН, «за» ухвалення законопроекту «Про внесення змін до деяких законів України щодо встановлення цін (тарифів)» №0919 10 лютого 2015 року проголосували 284 депутати за необхідного мінімуму в 226 голосів.

Під час обговорення законопроекту в парламенті депутати відзначили, що його затвердження дасть змогу посилити контроль над ціноутворенням тарифів.

Зокрема, народний депутат від партії «Батьківщина» Сергій Соболєв наголосив, що в разі ухвалення законопроекту процедуру встановлення тарифів додатково контролюватиме Міністерство економіки, що дасть змогу уникнути зловживання монополістів.

Крім того, закон визначає, що НКРЕПУ встановлює тарифи на електроенергію і газ для населення, в т.ч. диференційовані за кількістю спожитого енергоносія або за групами споживачів. Також закон вводить чітке визначення, що НКРЕПУ встановлює ціни на газ вітчизняного видобутку для суб'єктів з контрольним держпакетом, теплокомуненерго.

Граничні ціни на газ для промспоживачів і бюджетних установ НКРЕПУ встановлюватиме за попереднім погодженням з органом виконавчої влади, який реалізовує держполітику економічного й соціального розвитку.