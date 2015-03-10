Реєстрацію бізнесу й нерухомості хочуть доручити місцевій владі, нотаріусам і банкам

Державна реєстраційна служба України ініціює передачу функцій з реєстрації бізнесу, а також речових прав на нерухоме майно місцевим органам самоврядування, нотаріусам і банкам.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час круглого столу, присвяченого реформуванню Укрдержреєстру, повідомив перший заступник голови служби Артем Янчук.

«Функції державної реєстрації бізнесу передаватимуть органам місцевого самоврядування, нотаріусам і банкам. Уже зараз розробляються проекти відповідних законів. Це будуть проект закону про державну реєстрацію юридичних і фізичних осіб-підприємців у новій редакції і проект закону про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно, також у новій редакції», - сказав Янчук.

За його словами, делегування цих функцій різним суб'єктам дасть змогу підвищити якість надання реєстраційних послуг за рахунок збільшення конкуренції в даній сфері. При цьому Янчук уточнив, що нотаріуси вже зараз готові брати на себе функції з реєстрації первинних прав на нерухоме майно. Водночас передача даних функцій в органи місцевого самоврядування і в банки проводитиметься в міру їх готовності до надання даних послуг. При цьому заступник голови Укрдержреєстру додав, що функція узгодження реєстрації великих об'єктів нерухомості державної власності залишиться за Міністерством юстиції, що дасть змогу уникнути безконтрольного відчуження державного майна.

За словами Янчука, законопроект, що розробляється, також передбачатиме сертифікацію суб'єктів, які бажають здійснювати реєстрацію бізнесу і речових прав на нерухомість. При цьому вимоги до цих суб'єктів визначатиме Кабінет міністрів. Крім того, в законопроекті буде запропоновано ввести персоніфіковану відповідальність за порушення виконавця послуг у реєстраційній сфері.

Читайте такожРада надала нотаріусам доступ до земельного кадастру«Нотаріусів, залежно від ступеня порушення, буде або позбавлено доступу до реєстру, або позбавлено права здійснення нотаріальної діяльності. Що стосується банківських установ і реєстраторів органів місцевого самоврядування, то їм за систематичні порушення просто блокуватиметься доступ до реєстрів», - сказав Янчук.

Також він повідомив, що підхід до розподілу адміністративного збору за держреєстрацію буде змінено.

«На сьогодні він (адмінзбір – УНІАН) повністю зараховується до загального фонду державного бюджету. Для того, щоб зацікавити інших суб'єктів, тобто нотаріусів, банки й органи місцевого самоврядування, пропонується 60% адмінзбору зараховувати до загального фонду держбюджету, а 40% - тому суб'єктові, який надав послугу», - пояснив Янчук.

За його словами, в міру передачі функцій з реєстрації необхідність повноцінної діяльності органів реєстраційної служби відпадатиме, тому поступово Мінюст ухвалюватиме рішення про скорочення штату в територіальних управліннях юстиції.

Також присутня на круглому столі перший заступник міністра юстиції Наталія Севостьянова нагадала, що одним з головних нововведень реформування реєстраційної системи України має стати розділення на фронт-офіси, куди громадяни подають документи на реєстрацію і забирають їх, а також бек-офіси, де безпосередньо ухвалюються рішення щодо тих чи інших реєстраційних дій. За її словами, всі ці нововведення дадуть змогу зменшити рівень корупції в даній сфері і усунути великі черги в реєстраційних службах.

Як повідомляв УНІАН, влітку 2014 року міністр юстиції Павло Петренко заявив, що міністерство планує почати процедуру передачі повноважень Державної реєстраційної служби України (Укрдержреєстр) місцевій владі з 2015 року. При цьому Петренко запевняв, що після передачі повноважень з реєстрації місцевій владі функція Укрдержреєстру полягатиме винятково в утриманні реєстрів, контролі за дотриманням регламентів і проведенні навчання реєстраторів, тому штат Укрдержреєстру суттєво скоротиться. Попри це, місцевій владі поки що так і не було передано повноваження з реєстрації. Водночас, 21 січня 2015 року Кабінет міністрів України створив комісію з ліквідації Укрдержреєстру. Повноваження служби після її ліквідації буде передано Мін‘юсту.