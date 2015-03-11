Яценюк закликав місцеву владу «не обігрівати атмосферу»

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк назвав неприпустимими перевитрати тепла для домогосподарств у період потепління і закликав місцеву владу почати економити газ, скоротити подачу палива і «не опалювати атмосферу», змушуючи тим самим кінцевих споживачів - пересічних українців - платити за дорогий теплоносій. Про це Яценюк сказав у ході засідання уряду, передає кореспондент УНІАН.

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«Хотів би звернутися до мерів міст і голів органів місцевого самоврядування. Я три тижні тому дав вказівку віце-прем'єру і міністру регіонального розвитку провести селекторну нараду і навести порядок у теплопостачанні в областях, - сказав Яценюк. - На вулиці плюс 14 і батареї - плюс 50. Відповідно до закону, це компетенція органів місцевої влади - прийняти рішення про зменшення температури теплоносія і припинення «обігріву» повітря. У мене враження, що окремі теплорозподільні компанії свідомо зацікавлені в тому, щоб обігрівати атмосферу і потім виставляти рахунки українцям за дороге тепло і за високі комунальні тарифи».

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Яценюк вимагає від органів місцевого самоврядування проявити відповідальність і прийняти рішення про припинення «обігріву атмосфери» там, де погодні умови це дозволяють.

«Прошу Мінрегіонбуд повідомити мені, щодо яких регіонів, щодо яких теплокомуненерго прийнято рішення про економію грошей і природного газу. А міністра енергетики прошу взяти в цьому найактивнішу участь», - наголосив глава уряду.

Как сообщал УНИАН, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, в рамках выполнения Меморандума с ключевым кредитором страны Международным валютным фондом повысила с 1 апреля текущего года минимальный тариф на газ для населения в 3,3 раза – до 3 600 грн за тысячу кубометров топлива при потреблении до 200 куб. м газа.

В период межсезонья - с 1 мая по 30 сентября – стоимость природного газа составит 7 188 грн за тысячу кубометров, независимо от объемов потребления.

Кроме того, с 1 апреля будетповышен и тариф на теплоснабжение для населения – на 72%, до 537,2 грн за Гкал.

При этом глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк подчеркнул, что повышение тарифов на газ и теплоснабжение полностью удовлетворяет предварительные требования Международного валютного фонда.

В свою очередь министр социальной политики Павел Розенко подчеркивал, что новая система субсидий по оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства, которая призвана компенсировать повышение тарифов, заработает уже с 1 мая. На реализацию данной программы правительство планирует выделить 24,5 млрд грн.